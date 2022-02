Dahme: Auszeichnung für Ortswehrführer in Schöna-Kolpien

Dahme

Holger Mittag ist Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Der 67-Jährige wurde für seine besonderen Leistungen auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens mit dem Ehrenzeichen im Brandschutz in Silber am Bande geehrt. Er erhielt die Würdigung während der Amtsausschusssitzung kürzlich in Dahme.

Seit 19 Jahren Ortswehrführer in Schöna-Kolpien

Holger Mittag ist seit 1993 Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Schöna-Kolpien (Amt Dahme). Er hat der Amtsverwaltung zufolge großen Anteil am Gelingen der Zusammenführung der Feuerwehreinheiten beider Ortsteile. Ihm ist es zu verdanken, dass die Feuerwehreinheit Schöna/Kolpien auch weiterhin eine Säule des Brandschutzes im Amt Dahme ist. Sein überragendes Engagement habe zudem den Bau eines neuen Feuerwehr-Gerätehauses im Ortsteil Schöna möglich gemacht. Seine Leistungen gehen erheblich über die übliche Pflichterfüllung im Brandschutz hinaus. Der Amtsausschussvorsitzende Thomas Willweber (Freie Wähler/CDU) hat auch das gegenüber dem Amtsausschuss deutlich gemacht.

Staatliche Ehrung für besonderen, langjährigen Einsatz

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen ist eine staatliche Auszeichnung des Bundeslands Brandenburg. Es wird verliehen, wenn besondere Leistungen mindestens zehn Jahre lang erbracht werden.

Holger Mittag ist der älteste Ortswehrführer im Amt Dahme wie der Amtswehrführer (Karsten Schmidt) sagt. Die Freiwillige Feuerwehr in Schöna-Kolpien zählt laut Verwaltung 25 aktive Kameradinnen und Kameraden, zudem 33 Mitglieder in der Alters-und Ehrenabteilung sowie 21 Kinder und Jugendliche in der Kinder-und Jugendwehr.

Von Andreas Staindl