Dahme

Das vor wenigen Jahren sanierte Freibad in Dahme ist in jeder Saison ein Besuchermagnet und kann mit mehreren Dingen punkten, die man sich andernorts wünscht. Die ins Nichtschwimmer-Becken führende Schräge und der Rollstuhl-Lift im Schwimmerbereich, die auch gehbehinderten Menschen den Zugang ins Wasser ermöglichen, sind zwei davon. Die räumlich ins Bad integrierte Gaststätte, die Bad-Besuchern jederzeit den unkomplizierten Kauf von Snacks und Getränken ermöglicht, ist ein weiterer Pluspunkt.

Wer Hunger hat, muss raus

Nach den Vorstellungen der Amtsverwaltung soll sich dies jedoch bald ändern. Vor wenigen Tagen flatterte Gaststätten-Wirt Frank Donath, der mit seiner Frau Petra vor genau 30 Jahren das Lokal pachtete und in den 90er Jahren sogar kaufte, ein Schreiben von Amtsdirektor David Kaluza ins Haus, in dem der Bau eines Zauns angekündigt wird, der zwischen Bad und Gaststätte errichtet werden soll. Die Nutzung der Gaststätte, so Kaluza, sei dann nur noch möglich, wenn die Badegäste das Bad verlassen und von der Straßenseite aus einkehren.

Frank Donath (l.) und sein Sohn Oliver, der im Lokal als Koch arbeitet, auf der Terrasse zwischen Bad und Lokal, die künftig durch einen Zaun getrennt werden sollen. Quelle: Uwe Klemens

„Was mich an der Sache am meisten ärgert, ist das Vorauseilen des Amtsdirektors, noch vor der nächsten Sitzung der Dahmer Stadtverordneten, wo das Thema erst auf der Tagesordnung steht“, sagt Frank Donath, der selbst Stadtverordneter der Linken ist und hinter dem Vorgang eine Strafaktion vermutet, weil er bereits mehrfach das eigenmächtige Agieren des derzeitigen Amtsdirektors und seines Vorgängers Frank Pätzig kritisierte und Entscheidungen deshalb durch die Kommunalaufsicht geprüft und teilweise revidiert wurden.

Eingespieltes Miteinander seit 30 Jahren

Das seit 30 Jahren gut funktionierende Miteinander von Stadt als Bad-Betreiber und Gaststätte nun zu opfern, sieht Donath aus doppeltem Grund als gefährliches Vorhaben. Denn nicht nur das Bad würde durch das Wegbrechen des bisherigen Imbiss-Angebotes deutlich an Attraktivität verlieren, sondern auch das Konzept der Gaststätte müsste durch das Ausbleiben der Badegäste geändert werden, was im Klartext Einnahmeverlust und Abbau von Arbeitskräften bedeuten würde.

Gartenlokal und Terrasse sind durch eine Glaswand klar getrennt. Quelle: Uwe Klemens

„Wie sich der Amtsdirektor die künftige Versorgung der Badegäste vorstellt, kann es nicht funktionieren, weil die Leute nicht in Badehose quer durch unseren À-la-Card-Bereich Schlange stehen können, um sich Pommes oder ein Eis zu kaufen“, sagt Donath. Auch der Sicherheitsaspekt, dass Kinder dafür den geschützten Badbereich verlassen müssen, ist für Donath ein Thema, an das man dabei denken müsse. „Ganz abgesehen davon, wie das Bad-Personal den Überblick behalten soll, wer schon drin war, wer bei der Rückkehr kein zweites Mal bezahlen muss und welche Eltern ihren Kindern das Verlassen des Bades vielleicht gar nicht erlauben“, gibt der Freibad-Wirt zu bedenken.

Ein Tor wäre ein machbarer Kompromiss

Den von Bürgermeister Thomas Willweber (FWG/ CDU) auf Nachfrage genannten Sicherheitsaspekt, wonach das Bad aus versicherungsrechtlichen Gründen eingefriedet sein müsse, kann Donath in dieser Form nicht nachvollziehen. „Gaststätte und Terrasse sind durch eine Wand und Glasfenster klar voneinander getrennt und jeder weiß, dass wir niemanden durchlassen“, so Donath. Die von Willweber in Aussicht gestellte Möglichkeit, dass der künftige Zaun ein Tor erhält, das außerhalb der Bad-Öffnungszeiten geschlossen bleibt, sieht der Wirt als machbaren Kompromiss. „Hätte in dem Schreiben des Amtsdirektors davon etwas gestanden, oder wäre in der Skizze für den neuen Zaun ein Tor erkennbar, würde ich die ganze Sache gelassener sehen“, so Donath, der inzwischen einen Anwalt eingeschaltet hat. „Denn die Bewirtung der Badegäste in der jetzigen Form gab es schon, bevor wir zu genau diesen Bedingungen gepachtet und später gekauft haben“, zeigt sich der Wirt kämpferisch.

Von Uwe Klemens