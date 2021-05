Dahme

Die Mitglieder des Dahmer Behindertenverbandes haben einen Grund zum Feiern. Beziehungsweise hätten ihn. Denn das bereits vor einem Jahr geplante Jubiläumsfest zum 30-jährigen Bestehen, das man in diesem Jahr nachholen wollte, muss wegen Corona erneut verschoben werden. Nicht nur die Vorbereitungen des Festes, sondern die Arbeit insgesamt leidet unter der Pandemie, denn auch die monatlichen Treffs und die wichtigen Beratungs-Sprechstunden können seit langem nicht oder nur im sehr kleinen Kreis stattfinden.

Viele Unterstützung in der Stadt

Trotz aller momentanen Schwierigkeiten gilt das nunmehr 31-jährige Wirken des Verbandes als Erfolgsgeschichte. „Wo auch immer wir uns hinwenden, haben wir immer ein offenes Ohr und riesige Unterstützung gefunden und so in der Stadt unendlich viel erreicht“, fasst Vereins-Chefin Karin Holz zusammen und denkt dabei nicht nur an die überall sichtbaren, baulichen Verbesserungen, sondern auch an Selbstverständlichkeit, mit der der Behindertenverband seinen festen Platz im öffentlichen Leben gefunden hat. „Worte wie Inklusion und Integration bleiben reine Wortklauberei, wenn hinter den schönen Reden nichts steckt. In Dahme ist das anders und wir fühlen uns in dieser ‚Familie‘ gut aufgehoben“, sagt Holz.

Die 75-jährige, die selbst einen behinderten Sohn hat und zu den Initiatoren der Verbandsgründung gehört, ist seit Anbeginn dessen Vorsitzende. „Die Idee dazu entstand während eines Treffens von Eltern, deren behinderte Kinder schon zu DDR-Zeiten im damaligen VEB Feinkartonagen arbeiteten“, blickt Karin Holz zurück. Kurz nach der Wende wollte man nun die Chance nutzen, die eigenen Geschicke selbst in die Hand zu nehmen um sich als Interessenvertretung Gehör zu verschaffen. 23 Gründungsmitglieder, darunter auch Nicht-Selbst-Betroffene, hoben dann bereits Anfang Mai 1990 den Verband aus der Taufe und wählten die gelernte Erzieherin zu ihrer Vorsitzenden.

Beratung bleibt wichtige Hilfe

„Von Anfang an und bis heute die wichtigste Aufgabe war und ist die Beratung zu den rechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen, um unsere Ansprüche durchzusetzen“, sagt Holz. Wer kann einen Schwerbehinderten-Ausweis bekommen? Welche Vergünstigungen bringt der mit sich? Welche Reha-Maßnahmen und Hilfsmittel muss die Krankenkasse bezahlen? Und welche Besonderheiten beim Kindergeld gelten für Eltern behinderter Kinder beziehungsweise die ja irgendwann selbst erwachsenen Kinder“ sind nur einige der Fragen aus dem in Wirklichkeit viel größeren Fragen-Katalog.

Rundgang mit Stolperfallen

Die Idee von Rollstuhlfahrer Mario Büttner, Lokalpolitiker und Verwaltungsmitarbeiter zu einem gemeinsamen Stadtrundgang einzuladen, um dabei auf Stolperfallen für ältere und behinderte Menschen wurde bereits im Gründungsjahr umgesetzt und findet jedes Jahr erneut statt.

Der zweite, wichtige Aspekt der Vereinsarbeit ist die Geselligkeit, mit der behinderte Menschen und deren Angehörige aus der Isolation geholt werden sollen. Wochenend-Ausflüge und gemeinsame Urlaubsfahrten, Betriebsbesichtigungen und Feiern sind ein deshalb mehr als bloßes Vergnügen, sondern ein gutes Mittel gegen die Einsamkeit.

Das von den Vereinsmitgliedern in den 90er-Jahren erstmals initiierte barrierefreie Frühlingsfest ist längst zu einem Besuchermagnet für behinderte und nichtbehinderte Menschen aus dem gesamten Land geworden. Auch auf den Festen der Stadt und anderer Vereine ist der Behindertenverband ein gern gesehener Gast. Bei dessen eigenen Festen sind im Gegenzug auch die anderen Vereine mit dabei.

Besonderes Augenmerk legen Karin Holz und ihre Mitstreiter auf die Vernetzung mit anderen Behindertenverbänden, was nicht nur der Geselligkeit zugute kommt, sondern auch dem wichtigen Erfahrungsaustausch. Bis zu dessen Auflösung war der Jüterboger Behindertenverband einer der wichtigsten Partner. Die zehn Jahre währende Partnerschaft mit dem Behindertenverband im polnischen Gniezno endete, weil es den Behinderten dort an Unterstützung und letztlich am nötigen Geld fehlt, um die jährlichen Besuche zu finanzieren. Das Beispiel aus dem Nachbarland macht Karin Holz zum einen traurig, zeigt ihr aber auch, wie wohltuend es ist, wenn der Ruf nach Hilfe nicht ungehört bleibt.

Treffpunkt wurde ausgebaut

Der Ausbau von Räumen der Dahmer Klosterkirche zum großzügigen und vor allem barrierefrei erreichbaren Treffpunkt gab der Verbandsarbeit 2012 als öffentliche Würdigung einen großen Schub. Dasselbe gilt für die Überlassung eines Kleinbusses durch die Behinderten-, Alten- und Krankenhilfe aus Gelsenkirchen, den der Dahmer Verband zehn Jahre lang umsonst nutzen durfte. Mit Unterstützung der Aktion Mensch und der Mittelbrandenburgischen Sparkasse wurde vor einem Jahr ein neuer Bus angeschafft.

Von Uwe Klemens