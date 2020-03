Kommunen wollen den Körbaer Teich retten

Dahme/Körba

„Das Problem ist derzeit der Zufluss von zuviel saurem Wasser aus dem Rohrgraben, das die Jungfische nicht vertragen und deshalb sterben“, sagt Marco Dastig. Besorgte Anwohner hatten den Dahmer Ortsvorsteher am vergangenen Wochenende darüber informiert, dass im Uferbereich des Körbaer Teiches viele tote Fische treiben. Sie forderten, dass sofort Proben des Wassers genommen werden. Bereits am Montag kam von der Unteren Naturschutzbehörde Elbe-Elster Entwarnung: Es seien zumindest keine giftigen Stoffe im Spiel.

Grenze verläuft am Dahmer Ufer

Der Landkreis Elbe-Elster ist zuständig, weil das einst von Mönchen als Fischteich angelegte Gewässer zu etwa 90 Prozent auf dessen Territorium liegt. Wenn der Anglerverband, wie in jedem Frühjahr, das Teichwasser gekalkt und die toten Fische eingesammelt hat, ist zumindest dieses Problem wieder behoben.

Tote Fische treiben derzeit im Uferbereich. Quelle: Uwe Klemens

Das Grundproblem – dass der Teich zu wenig Zufluss und zuviel Abfluss hat – bleibt und beschäftigt die Anlieger-Kommunen, Verwaltungen und Umweltbehörden beider Landkreise schon seit rund 20 Jahren. Wegen des immer weiter sinkenden Wasserspiegels verlor der als Naherholungsgebiet ausgewiesene See an Attraktivität. Den früheren Campingplatz und die Eisdiele auf der Dahmer Seite gibt es deshalb seit Jahren nicht mehr. Auch die Gaststätte auf Körbaer Seite ist seit 2018 dicht, weil die Gäste ausblieben. Ein paar einsame Wohnwagen, im ausgetrockneten Uferbereich liegende Ruderboote, ein ungenutztes Toilettenhäuschen und das nicht mehr genutzte Bootshaus künden von dem, was der „Körbsche“ genannte Teich einst war.

Gemeinsame Arbeitsgruppe anvisiert

Zuversichtlich, dass das künstliche Gewässer gerettet werden kann und die Touristen nach und nach zurückkehren, zeigen sich nicht nur Dastig und Dahmes Stadtverordnete, sondern auch die Mitglieder der im vergangenen Jahr auf Elbe-Elster-Seite gegründeten Interessengemeinschaft (IG) zum Teicherhalt. Vor wenigen Wochen beschlossen Dahmes Stadtverordnete, die Gründung einer aus beiden Ämtern und der IG bestehenden Arbeitsgruppe anzuregen, was auf Elbe-Elster-Seite auf offene Ohren stieß.

Problemzone Körbaer Teich. Quelle: Uwe Klemens

„Unser bisherige Eindruck, dass seitens des Schliebener Amtes nichts unternommen wurde, um den Teich zu retten, stellte sich jetzt als falsch heraus“, sagt Ingo Szalai, der derzeit mit seiner Frau Rahel dabei ist, die ehemalige Gaststätte auf Körbaer Seite zum Seminarhaus umzubauen und zur IG gehört. Warum es bis zum Schulterschluss aller Beteiligten so lange dauerte, weiß auch er nicht. Aber im Gespräch mit der Schliebener Amtsverwaltung und bei der Sichtung mehrerer, vom Landkreis Elbe-Elster in Auftrag gegebener Studien stellte sich heraus, dass in den zurückliegenden Jahren sowohl Ursachenforschung betrieben, als auch erste Rettungsmaßnahmen eingeleitet wurden, erläutert Szalai.

Erste Rettungsmaßnahmen eingeleitet

Mehrere Zufluss-Gräben wurden bereits in Ordnung gebracht. In der nächsten Woche wird mit der Instandsetzung der maroden Staumauer begonnen, deren Zustand als eine der Ursachen vermutet wird, warum selbst bei starken Niederschlägen der Wasserpegel nicht steigt

Die einst im Wasser angepflockten Ruderboote liegen schon seit Jahren auf dem Trockenen. Quelle: Uwe Klemens

Bei einem Ende Februar gemeinsam vom Schliebener Amt und der IG initiiertem und mit der Naturschutzbehörde abgesprochenem Arbeitseinsatz wurden weite Teile des Schilfgürtels entfernt. Die Beteiligung von mehr als 30 freiwilligen Helfern zeigt, wie groß das Interesse in der Bevölkerung ist. Auch auf Dahmer Seite ist die Eindämmung des Schilfbewuchses geplant. Denn die Pflanzen tragen mit ihrem Wasserverbrauch und der Verdunstung erheblich zum Sinken des Pegels bei.

Wurzeln, Schlamm und Wildwuchs an den Kragen

„Die nächste größere Aktion soll die Sediment-Entfernung sein“, blickt Szalai voraus. Ziel der Maßnahme ist, den Teichboden von Schlamm und den Wurzelballen des Schilfes, sowie den bereits verlandeten Uferbereich von Baumbewuchs zu befreien, erläutert der Körbaer. Da die hierfür benötigte und beantragte Förderung in Höhe von 45.000 Euro nicht rechtzeitig vor Beginn der Brutperiode kam, kann die Maßnahme frühestens im Herbst beginnen. Welche weiteren Schritte notwendig und machbar sind, könnte in der gemeinsamen Arbeitsgruppe geklärt werden, sind die Szalais und Dahmes Ortsvorsteher zuversichtlich.

Von Uwe Klemens