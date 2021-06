Dahme: Diskussion über eine Pilotanlage zur Erzeugung von Wasserstoff

Dahme

Olaf Hassebrock will eine Pilotanlage zur Erzeugung von grünen Wasserstoff in Dahme errichten. Der Berliner stellte seine Idee in der Stadtverordnetenversammlung vor.

Er plant, um Wasserstoff zu erzeugen, eine Photovoltaikanlage, zudem eine Produktionshalle, in der Wasserstoff in Flaschen gefüllt und auch gelagert werden kann. Der Wasserstoff soll anschließend etwa an die chemische Industrie und die Fahrzeugindustrie verkauft werden. Wie hoch der Bedarf in den nächsten Jahren sein wird, hängt Hassebrock zufolge „vom politischen Willen ab“.

Fragen zur Entstehung von möglichen Arbeitsplätzen

Michael Müller (SPD) interessieren die Arbeitsplätze, die der Investor in Dahme schaffen würde. Mit der jetzt geplanten Anlage würden dem zufolge maximal vier Arbeitsplätze entstehen. Kevin Kühne (Freie Wähler) will wissen, ob vielleicht nur die Photovoltaikanlage, jedoch keine Anlage für die Wasserstofferzeugung entstehen könnte. „Das kann im schlimmsten Fall so sein“, sagt Olaf Hassebrock. „Etwa dann, wenn die Rahmenbedingungen nicht optimal sind.“

Ob er von der Kommune die gewünschte Fläche für seine Pilotanlage bekommt, wurde während der Stadtverordnetenversammlung nicht entschieden.

