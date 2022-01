Dahme: Diskussion um mögliche Flächen für Solar

Dahme

Die Verwaltung der Stadt Dahme soll sich mit Anfragen zu Photovoltaik-Freiflächenanlagen außerhalb der Einspeisevergütung (EEG-Vergütung) beschäftigen. Das haben die Stadtverordneten mit einem Beschluss beauftragt. „Wir brauchen diesen Grundsatzbeschluss, weil es immer wieder entsprechende Anfragen gibt“, hat der Bürgermeister Thomas Willweber (Freie Wähler/CDU) zuvor um Zustimmung geworben.

Kritik zur Umnutzung landwirtschaftlicher Flächen

Erst im November des vergangenen Jahrs hatte die Firma Belectric ihr Vorhaben eines Gigawatt-Solarparks in Dahme während der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt. Das Unternehmen will eigenen Angaben zufolge eine Milliarde Euro in Dahme investieren und benötigt dafür etwa 1000 Hektar Fläche. Jörg-Martin Bächmann (Die Linke) hatte schon damals den enormen Flächenbedarf kritisiert. Er erneuerte jetzt seine Bedenken: „Ich bin nicht gegen erneuerbare Energie, jedoch gegen die Umnutzung landwirtschaftlicher Flächen. Da läuft etwas gewaltig schief.“ Sven Gloel (Freie Wähler/CDU) sieht die Nutzung von Ackerland für Solar-Anlagen durchaus positiv und empfiehlt, dass sich die Verwaltung unbedingt mit entsprechenden Anfragen befasst.

„Ich kenne Bauern“, sagt der Stadtverordnete, „die sind für Photovoltaikanlagen auf ihren Feldern. Sie brauchen einfach das Geld.“ Birgit Wohlauf (LandLeben) argumentiert ähnlich: „Die Qualität unserer Böden ist nicht besonders gut. Mit Solaranlagen könnte man wahrscheinlich mehr Geld aus einer Ackerfläche holen.“

Dahme soll sich alle Türen offen halten

Wenn schon Zustimmung für Photovoltaik-Freiflächenanlage, „dann aber an mehrere kleinere Unternehmen“, sagt Thomas Kuhl (SPD). Thomas März (Dahmer Umland) verweist darauf, dass „auch andere Kommunen Interesse an Solar-Investoren haben. Mit dem Grundsatzbeschluss halten wir uns alle Türen offen.“

Von MAZonline