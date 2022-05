Dahme

Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten gab es am Freitagabend in der Dahmer Sportwelt. Ausnahmsweise war diesmal kein Notfall der Grund für das Ausrücken, sondern die Einladung des Dahmes Amtes zur wegen Corona lange verschobenen Danke-Schön-Veranstaltung.

Ehrungen für Dahmer Kameraden

Etwa 100 Kameraden und Kameradinnen aus den vier zum Amt gehörenden Gemeinden Dahme, Dahmetal, Ihlow und Niederer Fläming wurden für ihre 20-, 30-, 40-, 50- und sogar 60-jährige Zugehörigkeit zur Wehr geehrt. Neben der turnusmäßigen Würdigung gab es erstmals auch Anerkennungen für besonderes Engagement zum Wohle der Allgemeinheit.

Meinsdorfs Ortswehrführer Fabian Fiebeler (M.) freut sich mit dem Landtagsabgeordneten Erik Stohn, Bürgermeister Matthias Wäsche, Staatssekretär Uwe Schüler und Herbersdorfs Wehr-Chef Frank Mahler (v.r.) über den Förderscheck fürs neue Gerätehaus in Meinsdorf. Quelle: Uwe Klemens

„Danke – Ihr macht einen tollen Job“, betonte Amtsdirektor David Kaluza, der auf die alleine im vergangenen Jahr 500 ehrenamtlich geleisteten Einsatzstunden verwies. Hinzu kommen, so Kaluza, die erschwerten Bedingungen, unter den die Kameraden während der Corona-Pandemie agieren mussten.

Niederer-Fläming-Bürgermeister Matthias Wäsche ließ es sich nicht nehmen, die Kameraden und Kameradinnen aus seiner Gemeinde persönlich zu würdigen. Quelle: Uwe Klemens

„Ohne euch“, so Kreisbrandmeister Tino Gausche, „wäre die Wehr nicht das, was sie ist: Immer schnell und kompetent zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wird. Worte wie Solidarität, Mut und Engagement zum Wohle anderer tragt ihr nicht auf den Lippen. Meine Bitte an euch: Macht weiter so.“

Kreisbrand-Meister Tino Gausche (l.), Dahmes stellvertretende Amtsdirektorin Kathleen Schmidt und Amtsbrandmeister Karsten Schmidt (r.), hier mit einigen der geehrten Kameraden der Dahmer Wehr, gehörten zu den Gratulanten. Quelle: Uwe Klemens

Weitere Gratulanten, die die Selbstlosigkeit der Kameraden betonten, waren Amts-Wehrführer Karsten Schmidt, die Bürgermeister der Gemeinden Dahmetal und Niederer Fläming und der SPD-Landtagsabgeordnete Erik Stohn.

Fördergeld für Meinsdorf und Werbig

Wichtigster Ehrengast des Tages war jedoch Uwe Schüler, der als Staatssekretär des Ministeriums für Inneres und Kommunales die ersehnten Fördermittelbescheide für den Neubau der beiden Gerätehäuser in Meinsdorf und Werbig überbrachte.

Mit insgesamt 1,09 Millionen Euro sind dies zwei der 27 in diesem Jahr vom Land geförderten Feuerwehr-Neubauten. 11 Millionen Euro gibt Brandenburg dafür aus. Die Gesamtinvestition in Werbig und Meinsdorf beläuft sich auf gut vier Millionen Euro. Das Gros der Kosten tragen die zum Amt gehörenden Kommunen als Eigenanteil über die Amtsumlage.

Von Uwe Klemens