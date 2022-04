Dahme

„Mit dem Ottma ist das zwar noch nicht zu vergleichen, aber wir kommen bestimmt wieder“, sagt Sven Dewitz. Wenn sich einmal im Jahr Fans von ostdeutschen Oldtimern an der Schlossruine in Dahme treffen, ist der benachbarte Park voll. So überrannt war der erste Fahrrad-Antik-Markt am selben Ort noch nicht. Die Veranstalter aus Berlin hoffen aber, dass sie bei einigen Besuchern das Interesse für historische Fahrräder geweckt haben.

Sven Dewitz leitet den Verein „Historische Fahrräder Berlin“ mit knapp 20 Mitgliedern. Allesamt begeistern sich für alte Drahtesel und dafür, wie man sie wieder aufhübschen kann. Deshalb durfte bei dem ersten Treffen auswärts ein Teilemarkt nicht fehlen.

Sven Dewitz (l.) schaute natürlich auch selbst an den Marktständen vorbei. Quelle: Victoria Barnack

Dass es die Berliner ausgerechnet nach Dahme verschlagen hat, lag wie so oft an der Liebe. „Ich kenne die Stadt seit zwölf Jahren, weil meine Frau von hier kommt“, erzählt Sven Dewitz. „Immer wenn ich hier war, habe ich auch im Antiquitätenladen von Marco Dastig vorbeigeschaut.“ So entstand der Kontakt zum Technik- und Heimatverein, den Dastig leitet.

Dahmenser hat Verein Historische Fahrräder Berlin eingeladen

Der Dahmenser hat eine Schwäche für Historisches, eigentlich aber eher für die motorisierten Versionen. Trotzdem interessierten ihn nach dem Kennenlernen mit Sven Dewitz auch die Modelle mit Pedalen zum Strampeln. „Unsere eigene Veranstaltung in Berlin findet immer am Tag des Denkmals statt. Da konnte er uns nie besuchen, weil er an diesem Tag selbst in Dahme zu tun hat“, sagt Dewitz über Dastig. „Also hat er uns hierher eingeladen.“

Auf den Tischen finden nicht nur Fahrradfans kleine Schätze. Quelle: Victoria Barnack

Gesagt, getan: Die Antik-Liebhaber aus Dahme und Berlin betrieben Arbeitsteilung, um das neue Event auf die Beine zu stellen. Die einen kümmerten sich um den Veranstaltungsort und bereiten in Dahme alles vor; die anderen nutzten ihre Kontakte in der Szene und machten Werbung für den ersten „Fahrrad-Antik-Markt unterwegs“.

Neue Fahrrad-Freunde in Dahme kennengelernt

Der Einladung gefolgt sind mehrere Dutzend Interessierte aus der Region und einige Besucher aus der Szene. „Ich bringe Leute mit denselben Interessen gern zusammen“, sagt Veranstalter Sven Dewitz. So kam auch er zu dem Hobby, das inzwischen ganze Wochenenden füllt.

Präsentiert haben sich am Sonnabend zudem Veranstalter von Radtouren, die sich Sven Dewitz auch in Dahme vorstellen könnte. „Die Lokalität ist spitzenmäßig und die Gegend mit der Fläming-Skate ist für Fahrradfahrer perfekt“, sagt er. Veranstaltungen wie das „Velo Classico“ in Mecklenburg-Vorpommern würden perfekt in die Gegend passen, findet der Berliner. Für diese Radtour treffen sich Gleichgesinnte auf unterschiedlich langen Strecken und unternehmen mit ihren historischen Rädern gemeinsame Ausfahrten samt Zwischenstopps bei den Landfrauen der Region. „Dabei treffen sich Menschen aus ganz Deutschland“, sagt Dewitz, „das bringt der gesamten Region auch touristisch etwas.“

Historische Fahrräder wollen 2023 wieder nach Dahme kommen

Ob es eine ähnliche Veranstaltung schon 2023 in Dahme geben wird, steht noch nicht fest. Aber Dewitz und seine Vereinskollegen wollen zumindest für einen zweiten antiken Fahrrad-Markt wiederkommen. „Dann aber nicht am Samstag, sondern Sonntag“, kündigt er schon jetzt an. Am Datum will er festhalten. Das letzte Aprilwochenende sei perfekt für ein kleines Treffen zum Start in die Saison, bevor im Mai die großen Szene-Veranstaltungen anstehen.

Von Victoria Barnack