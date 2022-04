Dahme

Der Fortbestand des traditionsreichen „Amalienstifts“ in Dahme ist gefährdet. 165 Jahre ist es her, dass die Dahmenserin Amalia Haberland in ihrer Heimatstadt das Gebäude als Kinderheim stiftete. In Trägerschaft der evangelischen Gemeinde werden hier gegenwärtig rund 5o Hort- und Kindergartenkinder betreut.

Dahmer Feuerwehr braucht zweiten Zugang

Bereits 2017 wurde in einem Brandschutz-Gutachten das Fehlen eines zweiten Zugangs zum Obergeschoss bemängelt. War in den 1990 Jahren noch der hofseitige Anbau einer Aluminium-Rutsche als ausreichend erachtet worden, damit Kinder und Betreuer im Fall eines Brandes im Treppenbereich ins Freie gelangen können, wird nun ein zweiter Feuerweg-Zugang gefordert.

Das Amalienstift zwischen Nachbar-Gebäude und Stadtmauer. Quelle: Uwe Klemens

Da das Haus von Nachbargebäude und Stadtmauer begrenzt wird, gibt es dafür keinen Platz, erläutert Pfarrer Carsten Rostalsky. Nach seinem Alarm-Schlagen vor fünf Jahren gab es zwar viele Solidaritätsbekundungen, aber keine praktikablen Vorschläge. Da es baulich kaum Möglichkeiten zur Mängelbeseitigung gibt, wird derzeit intensiv über einen Neubau an anderer Stelle nachgedacht. Doch dazu fehlt der Gemeinde vor allem ein geeignetes Grundstück. Die Frage der Finanzierung ließe sich aus Sicht des Pfarrers klären.

„Aber nun läuft uns die Zeit davon. Denn nächstes Jahr im Sommer läuft die Duldung aus. Wenn wir bis dahin keine Lösung haben, endet hier die 165-jährige Geschichte der Kita“, sagt Rostalsky, der vor wenigen Monaten die Eltern per Rundbrief über die derzeitige Situation informierte.

Vor-Ort-Termin in Dahmer Kita

Wenn sich Denkmalpflege-Behörde und Brandschutz-Fachleute bei einem noch ausstehenden, gemeinsamen Vor-Ort-Termin nicht auf bauliche Maßnahmen einigen können, bleibt der Neubau als einzige Chance, das Kita-Aus abzuwenden.

Die Tafel neben der Eingangstür erzählt von der Historie des Gebäudes. Quelle: Uwe Klemens

Als Ausweich-Quartier für diese Variante ist der Flachbau auf dem Hof der Oberschule im Gespräch, in dem derzeit die Niebendorf-Heinsdorfer „Naturkinder“ auf die Fertigstellung ihres Kita-Neubaus warten.

Sollte sich ein geeignetes Baugrundstück finden und der Neubau groß genug sein, um 70 bis 75 Kinder unterzubringen, würde der Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen Süd (VEKS) die Trägerschaft übernehmen und auch den Neubau vorfinanzieren. „Die Kita zu erhalten ist unser oberstes Ziel. Auch, weil das zur Träger-Vielfalt beiträgt“, so Rostalsky.

Von Uwe Klemens