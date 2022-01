Dahme

Das Vorhängeschloss am Tor des Dahmer Freibades bekommt in diesem Jahr unfreiwillig Symbolcharakter. Die Befürchtung, dass sowohl das Bad am Dahmer Stadtrand, sowie das Freibad im Dahmer Ortsteil Wahlsdorf in diesem Jahr wegen akuter Personalprobleme nicht öffnen werden, sorgt in diesem Tagen in der Stadt für heftige Diskussionen und auf allen Kanälen sozialer Netzwerke für feurige Schuldzuweisungen.

Radioclip eines Berliner Senders entfachte die Diskussion

Den Stein ins Rollen gebracht hat ein am Wochenende von einem Berliner Radiosender ausgestrahlter Beitrag, wonach die Stadt auf der einen Seite händeringend nach Personal sucht, andererseits aber gleichzeitig dem letzten verbliebenen Mitarbeiter betriebsbedingt gekündigt habe.

Je nach individuellem Wissensstand, nehmen die Wortmeldungen dabei entweder die Amtsverwaltung ins Korn, die sich zu wenig um den Erhalt der Bäder kümmert, oder verteidigen mit Blick auf die rechtliche Situation das drohende Geschlossen-Bleiben der Bäder. Die Mitteilung von Amtsdirektor David Kaluza, mit der er am Ende der letzten Stadtverordneten-Sitzung im Dezember die Abgeordneten über die fristlose Kündigung des Mitarbeiters in Kenntnis setzte, wird dabei mehrheitlich kritisch gesehen.

Kompromiss statt Öl ins Feuer

Mehr Sachlichkeit in der Diskussion wünscht sich Dahmes ehrenamtlicher Bürgermeister Thomas Willweber (FWG/CDU). „Als ich den Radiobeitrag gehört habe, bin ich fast vom Stuhl gekippt. Das Kuriose dabei ist: Weder die Stadt noch die Amtsverwaltung haben einen solchen Werbespot beauftragt. Dass sich jetzt sogar Stadtverordnete kritisch gegenüber der Amtsverwaltung stellen und behaupten, sie hätten vorher nicht davon gehört, gefällt mir gar nicht. Gerade als Stadtverordnete sollte man nicht Öl ins Feuer gießen, sondern die Argumente beider Seiten erst hören, dann verstehen und schließlich nach einem Kompromiss suchen“, so Willweber.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Zukunft der Dahmer Bäder, in die vor allem in jüngerer Vergangenheit viel investiert wurde, hängt nach Willwebers Schilderung einzig davon ab, ob sich die Personalfrage lösen lässt. „Die rechtliche Situation ist heute deutlich komplizierter und die Vorschriften strenger geworden. Um den Betrieb in beiden Bädern aufrecht erhalten zu können, bräuchten wir mindestens einen Fachangestellten für Bädertechnik mit den entsprechenden Zertifikaten, sowie fünf Rettungsschwimmer. Hinzu kämen noch circa drei Ehrenamtliche, die die Kassierung übernehmen, aber das wäre vielleicht noch das Problem, das sich am ehesten lösen ließe“, schildert das Stadtoberhaupt.

Ein einziger Mitarbeiter verblieb im Bad in Dahme

Obwohl sich die Stadt seit mehreren Jahren um weitere Mitarbeiter bemüht und die Stelle des Fachangestellten seit langem öffentlich ausgeschrieben ist, gab es für beiden Bäder nur insgesamt vier Mitarbeiter. Mit der Rückkehr des von einem Freibad in LDS für eine Saison ausgeliehenen Fachangestellten an seinen ursprünglichen Arbeitsplatz und der Kündigung zweier Rettungsschwimmer verblieb ein einziger Mitarbeiter.

„Mit einem können wir aber keins der Bäder eröffnen, weder lässt sich damit die Technik meistern, noch kann für die Sicherheit der Badegäste gesorgt werden“, verteidigt Willweber das nun durch die Verwaltung erfolgte Ziehen der Reißleine, also die betriebsbedingte Kündigung des Mitarbeiters.

Lesen Sie auch Im Freibad Dahme hilft nun ein Lift Gehbehinderten ins Wasser

Der rechtliche Aspekt ist auch für Willwebers Stellvertreter Thomas März (WGDU) der entscheidende. „Natürlich wäre ein Zubleiben der Bäder bedauerlich, nicht nur für die Schulkinder, die dann dort nicht mehr schwimmen lernen, sondern für alle, für die das Bad auch sozialer Treffpunkt ist“, so der Wahlsdorfer. Sein Vorschlag zur Abwendung der Krise ist nun, einen Bäder-Ausschuss zu bilden und im europäischen Ausland nach ausgebildetem Fachpersonal Ausschau zu halten.

Von Uwe Klemens