Dahme

Eine schlichte Metalltafel mit den eingeprägten Lebensdaten des einstigen Dahmer Schulleiters Ludwig Kracke erinnert seit diesem Freitag an die Opfer des sowjetischen Terrors. Angeregt von dem Projekt „Stolpersteine“, mit dem der Opfern der Nazi-Diktatur gedacht wird, werden seit 2014 überall, wo das von Stalin geschaffene Unrechtssystem die Menschenrechte außer Kraft setzte, Gedenktafeln an den damaligen Wohnhäusern der Opfer angebracht.

Mehr als 1100 Tafeln

Mehr als 1100 solcher Tafeln wurden seither innerhalb der ehemaligen Sowjetunion als Mahnmale an Hauswände geschraubt. Seit 2018 kooperieren die in Moskau gestartete Initiative „Die letzte Adresse“ und der Verein „Memorial Deutschland“. Die in Dahme nun im Beisein der Nachfahren Ludwig Krackes in der Jüterboger Straße 16 enthüllte Tafel ist die dritte dieser Art auf dem Territorium der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone.

Der damals 55-Jährige Kracke wurde im August 1949 von einem Denunzianten angeschwärzt, weil er als Kritiker des Sowjetsystem galt. Nach seiner Inhaftierung im Potsdamer Gefängnis der Sowjets wurde er 1950 zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt. Dort kam er zwei Jahre später um. Seine Tafel soll stellvertretend für Tausende andere Deutsche mit ähnlichem Schicksal stehen, hieß es in Dahme.

Von Uwe Klemens