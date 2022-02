Dahme: Haushaltsentwurf hat hohes Defizit

Dahme

Rund zwei Millionen Euro fehlen der Stadt Dahme im ersten Entwurf des Haushaltsplans 2022. Fast 1,1 Millionen Euro Defizit sind es im Ergebnisplan und mehr als 800.000 Euro im Finanzplan für Investitionen. Dass die Lücke so groß ist, hat damit zu tun, dass alle Maßnahmen aufgenommen sind, die zur Haushaltsplanung angemeldet wurden, wie die Kämmerin Janine Klose während der Stadtverordnetensitzung kürzlich sagte.

Um die Fehlbeträge zu reduzieren, sollen Maßnahmen auf die notwendige Umsetzung oder eine mögliche Verschiebung in Folgejahre geprüft werden. Allerdings sollen begonnene Maßnahmen aus Vorjahren, für die weitere Mittel in diesem Jahr nötig sind, nicht gestrichen werden. Die Stadt Dahme befindet sich weiterhin in der Haushaltssicherung. Sie muss mit der Haushaltsplanung ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Im Konzept ist darzustellen, wie Fehlbeträge aus Vorjahren abgebaut und das Entstehen neuer Fehlbeträge durch Einsparungen vermieden werden. Zudem sollte laut Verwaltung darauf geachtet werden, freiwillige Leistungen gering zu halten.

Dahme leistet sich die meisten freiwilligen Leistungen in TF

In diesem Bereich gibt es offenbar noch Einsparpotenzial. „Dahme leistet sich fast neun Prozent des Haushalts für freiwillige Leistungen“, sagt der Amtsdirektor David Kaluza (parteilos). „Das ist der höchste Wert im gesamten Landkreis Teltow-Fläming. Der Durchschnitt in unserem Kreis liegt bei drei Prozent. Wenn es der Stadt Dahme nicht gelingt, den Haushalt auszugleichen, dann werden freiwillige Leistungen wegfallen.“ Die Fraktionen haben jetzt Zeit, sich mit dem Entwurf des Haushaltsplans 2022 zu beschäftigen. Die Beschlussfassung durch die Stadtverordneten ist für Ende Februar dieses Jahrs geplant, wie der Bürgermeister Thomas Willweber (Freie Wähler/CDU) sagt.

Von Andreas Staindl