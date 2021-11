Dahme

Eine fünfjährige Warteliste und die verblüfften Gesichter der jungen Besucher belegen: Der in Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) seit 2018 durchs Land tourende Inno-Truck ist ein erfolgreiches Projekt, mit dem Schüler sich in der Welt von morgen umschauen können.

Weil sich das voller Hightech steckende Mobil als zu groß für den Schulhof der Dahmer Unverdorben-Oberschule erwies, machte das Fahrzeug jetzt auf dem Betriebshof der Dahmer Handels- und Landtechnik-GmbH Station. Zwei Tage lang führten Mikrobiologe Peter Stoffels und Chemikerin Sarah Bernhardt als wissenschaftliche Projektbegleiter Grund- und Oberschüler durch das Reich der Zukunftstechnologien.

Inno-Truck präsentiert 80 Exponate

„Das Schöne ist: Nicht nur die Schüler, sondern auch wir lernen durch das Projekt immer wieder was Neues dazu“, schwärmt Stoffels nicht weniger als seine Besucher. „Jeder von uns hat fachspezifisch so seine Steckenpferde, aber der Truck mit seinen 80, interaktiv erfahrbaren Exponaten gibt einen Überblick über sehr sehr viel mehr Themen, als man selbst so auf dem Schirm hat“, sagt Stoffels, der seit gut einem Jahr zum Truck-Team gehört.

Auf dem Display können die Schüler verfolgen, ob das autonome Fahren tatsächlich funktioniert. Quelle: Uwe Klemens

Das Herzstück des Trucks heißt YuMi und empfängt seine Gäste im Untergeschoss des auf zwei Ebenen ausfahrbaren Ausstellungscontainers mit ausgebreiteten Armen. Per Touchscreen in Gang gesetzt, beeindruckt der 60.000 Euro teure Industrieroboter mit konstant wiederholbarer und 0,2 Millimeter großer Genauigkeit beim Zusammensetzen einer elektronischen Taschenuhr.

Deutschland bei Roboter-Einsatz auf Platz vier

„Weltweit liegt Deutschland beim Einsatz derartiger Roboter auf Platz vier und das ist erst der Anfang“, sagt Stoffels stolz, bevor er den Mädchen und Jungen erläutert, wie sich die medial aufbereiteten Erläuterungen zu den übrigen Exponaten abrufen lassen.

Das Themenspektrum reicht dabei von elektrisch veränderbaren Kristallstrukturen, mit denen sich durchsichtige Glaskonstruktionen auf Knopfdruck undurchsichtig machen lassen, bis zum Einsatz neuer synthetischer Materialien und Fertigungstechnologien bei der Herstellung künstlicher Organe und Gelenke.

Alle Exponate im Truck lassen sich über medial hinterlegte, interaktive Displays erkunden. Quelle: Uwe Klemens

Spritzen ohne Nadeln, mit denen sich Impfstoffe unter durch die Haut pulsen lassen oder eine komplett neuartige Hörgeräte-Technologie, bei denen defekte Hör-Nervenleitungen angelernt werden auf optische Impulse zu reagieren, gehören zu den weiteren Exponaten. „Natürlich ist die Gen-Technologie ein kontrovers diskutiertes Thema. Aber genau deshalb wollen wir keinen Bogen darum machen, sondern durch Aufklärung unseren Teil dazu beitragen“, sagt Stoffels.

Alternative Formen der Energie-Gewinnung durch spezialbeschichtete Oberflächen von Gebäuden, zukunftsweisen Methoden der Energiespeicherung und die Elektromobilität, bis hin zum autonomen Fahren und Fliegen sind im Inno-Truck, neben vielen anderem, ebenfalls zu finden.

Schülerin: Überrascht von Spritze ohne Nadeln

„Die Präzision des Roboters und die Spritze ohne Nadel haben mich am meisten überrascht“, sagt die 16-jährige Ashley, als sie 30 Minuten später aus dem Truck zurück in die Gegenwart steigt. Abgewogen zwischen den Chancen und den Risiken der Zukunftstechnologie haben weder sie noch ihre Schulfreundin Lydia. Das Exponat mit einem neuartigen, auf Quanten-Technologie basierenden Verschlüsselungsverfahren, hat die beiden Mädchen beeindruckt und zum Nachdenken gebracht.

Stoffels Prophezeiung, mit der er die Schüler begrüßte, es sei in der Ausstellung für jeden etwas Interessantes zu finden, war kein leeres Versprechen. Auf der Internetseite www.innotruck.de kann man sich selbst auf Reise in die Welt von morgen begeben.

Von Uwe Klemens