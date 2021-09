Dahme

Der Dahmer Kulturverein hat einen neuen Vorstand. Zur Vollversammlung in der vergangenen Woche wählten die Mitglieder aus ihrer Mitte Steffi Hilscher, Rico Oppitz, Michael Müller, Tilo Wolf und Monika Petras zu ihrer neuen Führung. Mit der Bereitschaft der fünf Dahmenser wurde die für die Zusammenkunft bereits ins Auge gefasste Selbstauflösung des Vereins buchstäblich in letzter Sekunde verhindert.

Der Neuling rettete den Verein

„Ich bin enttäuscht“, sagte der bisherige Vereins-Chef Dietmar Bonke, bevor er bekanntgab, als Mitstreiter zwar weiterhin zur Verfügung zu stehen, keinesfalls aber mehr im Vorstand mitzuarbeiten. Gut zwei Jahre ist es her, dass die Auflösung des in den 1990er Jahren gegründeten Kulturvereins schon einmal auf der Tagesordnung stand, weil nicht genügend Mitglieder für die Vorstandsarbeit bereit waren. Bonke, der am damaligen Abend gerade erst seinen Aufnahme-Antrag abgab, hatte sich spontan zum Vereins-Chef wählen lassen, um die Auflösung zu verhindern.

Vorschläge sollten aus der Vereinsmitte kommen

Doch trotz des herzlichen Schulterklopfens der übrigen Mitglieder und der Versicherung, ihm mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, hat sich seither wenig getan. „Sicher ist die Coronakrise mit daran Schuld, dass wir in den letzten eineinhalb Jahren keine Veranstaltungen organisieren konnten. Aber so oft ich auch um Vorschläge gebeten habe, wie wir nach Corona weitermachen wollen, so oft habe ich vergeblich auf Antworten gewartet. Aber ich bin der Meinung, dass ein Verein nur funktioniert, wenn Vorschläge auch aus der Mitte kommen“, lautete Bonkes ausführliche Begründung für seinen Rücktritt. Dass nur elf der insgesamt 33 Mitglieder zur neuerlichen Vorstands-Neuwahl erschienen waren, verdeutlicht die Situation noch zusätzlich.

Mit Rico Oppitz, der ebenfalls erst seit wenigen Wochen Vereinsmitglied ist und zum ersten Mal an einer Zusammenkunft teilnahm, hat erneut ein Neuling die Selbstauflösung verhindert. „Auch ich will, dass der Verein nicht stirbt und würde notfalls den Vorsitz übernehmen“, hatte Oppitz erklärt und so auch die übrigen, nun als Vorstand bestätigten Mitglieder überzeugt.

Wer tatsächlich welche Funktion übernimmt, will der neue Vorstand Ende September in seiner konstituierenden Sitzung festlegen.

Von Uwe Klemens