Illmersdorf/ Dahme

Der 21. März ist seit 1966 der von den Vereinten Nationen ausgerufene Internationale Tag gegen Rassismus. Weltweit nutzen Aktivisten den Tag, um mit besonderen Aktionen auf das Problem der Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen hinzuweisen. Mit thematischen Gottesdiensten und einer Videobotschaft wird dieser Tag am kommenden Sonntag auch in mehreren Gotteshäusern im Pfarrbereich Dahme-Niederer Fläming aufgegriffen.

Dass es bei diesem Thema auch innerhalb der eigenen Kirche noch großen Nachholebedarf gibt, ist sich Illmersdorfs Pfarrin Lý Dang sicher, die in der Anti-Rassismus-Gruppe der evangelischen Landeskirche mitarbeitet und Mitinitiatorin der Aktion ist. „Ich finde es skandalös, dass es Pfarramtsbewerber, die nicht dem Aussehen typischer Deutscher entsprechen, auch heute oft noch viel schwerer haben“, blickt die gebürtige Berlinerin, die in einem deutsch-vietnamesischen Elternhaus aufwuchs, auf ihre eigenen und die Erfahrungen ausländischer Kommilitonen während des Studiums und bei der Suche nach einer Stelle fürs Pfarramts-Praktikum zurück.

Das menschliche Potenzial ist viel größer

„Auch der Blick aufs Christ-Sein während des Studiums war sehr eurozentrisch und unser Dozenten waren ausschließlich weiße Europäer. Dabei ist das menschliche Potenzial viel größer und sollte sich auch personell innerhalb der Kirche widerspiegeln“, sagt Dang. Profitieren würden davon sowohl die Vielfalt des Gemeinde-Lebens, als auch die Glaubwürdigkeit der Institution Kirche. „Schöne Worte zum Thema Anti-Rassismus gibt es genug, aber die Kirche selbst hat noch ein großes Stück Aufarbeitung nötig“, so Dang.

Ein im Vorjahr mit dem Landesbischof darüber geführtes Gespräch sehen Dang und ihre Mitstreiter als positives Signal. Ausgrenzung von Menschen nicht nur an anderen Orten zu kritisieren, sondern auch innerhalb der eigenen Strukturen, wird an diesem Wochenende deshalb zum zentralen Anliegen der Gottesdienste.

Jugendliche zeigen eigene Erfahrungen im Video

Für die Vorbereitung der Video-Beiträge haben sich Konfirmanden-Gruppen aus den genannten Gemeinden vorab mit dem Thema auseinandergesetzt. Entstanden sind kurze Spielszenen, in denen sie über ihre eigenen Erfahrungen mit Ausgrenzung und Einschränkung berichten. Gedreht wurde im Dahmer Schloßpark und an der Dahmer Stadtmauer, in einem Gewächshaus sowie in Gotteshäusern und auf Friedhöfen.

Zusammen mit Statements von betroffener Theologen werden die Videos am Sonntag in Buckow, Rosenthal, Ihlow, Reinsdorf, Sernow und Prensdorf als Teil der Gottesdienste zu sehen sein. Über das Anti-Rassismus-Netzwerk wird für das Video deutschlandweit geworben, so dass es auch in anderen Landeskirchen gezeigt werden kann. Parallel dazu werden die Szenen ab Sonntag auch auf Youtube zu sehen sein.

Von Uwe Klemens