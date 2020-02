Dahme

Unbekannte verschafften sich am Montag gewaltsamen Zutritt zu einem Grundstück im Breiten Wiesenweg in Dahme. Die Täter brachen in eine Lagerhalle ein und entwendeten Solarmodule, wobei ein Diebstahlschaden in Höhe von circa 2500 Euro entstand. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort.

Von MAZonline