Dahme/Mark

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Sonntag in eine Garage im Ortsteil Kolpien ein. Sie entwendeten ein nicht zugelassenes grünes Kleinkraftrad Simson S 50 sowie eine Kettensäge. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Beamte sicherten Spuren und nahmen eine Anzeige zum Diebstahl auf. Das Kleinkraftrad steht nun in der Fahndungsliste. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen, insbesondere die Polizei-Inspektion Teltow-Fläming unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline