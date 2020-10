Dahme

Über ein neues Fahrzeug kann sich der Behindertenverband Dahme freuen. Seit wenigen Tagen ist der Behindertenverband mit einem Ford Transit Custom wieder mobil. Dass dies möglich wurde, ist das Werk vieler. Seit dem vergangenen Jahr hatte der Verband nach einem Transportmittel gesucht, um seinen Mitglieder weiterhin Ausflüge oder gemeinsame Besuche bei Partnerverbänden zu ermöglichen.

Altes Fahrzeug stand nicht mehr zur Verfügung

Das bisher genutzte Fahrzeug stand nicht mehr zur Verfügung. Karin Holz vom Vorstand wandte sich an die Behinderten- und Seniorenbeauftragte des Landkreises, Antje Bauroth, und an Monika Strzelecki vom Sozialamt Teltow-Fläming. Gemeinsam wurde nach Unterstützung gesucht und machte die Aktion Mensch und den Landkreis Teltow-Fläming als mögliche Förderer aus.

Beim Antrag zur Finanzierung des Kleinbusses halfen viele mit unter anderem der Lebenshilfeverein, die Stadt Dahme/Mark, der Landkreis Teltow-Fläming und die Linken-Kreistagsabgeordnete Heike Kühne.

Hauptförderung durch Aktion Mensch

Die Hauptförderung übernahm die Aktion Mensch mit 22.500 Euro. Aber auch der Landkreis Teltow-Fläming beteiligte sich mit 18.000 Euro, finanziert über die MBS-Ausschüttungsmittel. Das Amt Dahme/Mark wird die Unterhaltung des Fahrzeugs unterstützen.

Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) begründete die Unterstützung des Landkreises: „Mit diesem Bus erlangen Menschen mit Behinderung bessere Chancen für die Entfaltung ihrer Persönlichkeit und auf ein selbstbestimmtes Leben.“

Ältester aktiver Behindertenverband

Der Behindertenverband Dahme ist einer der ältesten und aktivsten Behindertenverbände im Landkreis Teltow-Fläming. Er hat große Bedeutung für die Menschen im ländlichen Raum.

Mit dem eigenen Fahrzeug sind Unternehmungen nun wieder kurzfristig und individuell möglich. Künftig sollen Aktivitäten in kleinen und altersdifferenzierten Gruppen stattfinden. So will man die Teilhabe an der Gesellschaft fördern, Nachteile aus der Behinderung mindern oder beheben und zugleich die Inklusion vorantreiben.

Leitbild des Landkreises

Die Förderung steht ganz im Zeichen des Leitbildes des Landkreises. Dort heißt es: „Der Landkreis wirkt darauf hin, dass die Lebensbedingungen für Menschen aller Altersgruppen – ob mit oder ohne Behinderung – gleichermaßen Berücksichtigung im gesellschaftlichen Alltag finden. Er setzt sich für ein seniorengerechtes Lebensumfeld, für umfassende Barrierefreiheit und ein generationsübergreifendes Miteinander ein. Menschen mit Behinderungen werden dabei unterstützt, selbstbestimmt und gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilnehmen zu können.“

Von Margrit Hahn