Dahme

Ortsvorsteher Marco Dastig und die Mitglieder des Ortsbeirates sorgen sich schon seit langem um den Zustand des der Stadt gehörenden Naherholungsgebietes Körbaer Teich. Das zu DDR-Zeiten von Badegästen sowie Dauer- und Kurzzeit-Campern stark frequentierte Areal verlor nach der Wende stark an Attraktivität. Der Campingplatz ist so gut wie verschwunden und auch das am Teichufer erst nach der Wende entstandene Baumwipfel-Hotel samt Erlebnis-Spielplatz und Aqua-Welt ist schon lange wieder verschwunden, weil die erhofften Besucherströme, auch wegen des stetig fallenden Wasserpegels des Teiches, ausblieben.

Doch die Stimmen zur Wiederbelebung des Naherholungsgebietes sind nie ganz verstummt. Große Hoffnungen, dass das Gelände zumindest für Tages- und Badegäste wieder an Attraktivität gewinnt, setzt man im Ortsbeirat deshalb auf die vor etwa zwei Jahren gestarteten Maßnahmen, den Teich zu sanieren und durch die Einspeisung von Grundwasser zu stabilisieren.

Lange Mängelliste an die Dahmer Verwaltung

Bei einem Vor-Ort-Termin vor wenigen Wochen wollte man sich im Ortsbeirat ein Bild verschaffen, welche Maßnahmen seitens der Kommune notwendig und machbar sind, um Gäste anzulocken. Geschockt vom größtenteils verwahrlosten Zustand der kommunalen Gebäude und der Freiflächen sandte Dastig eine lange Mängelliste an die Verwaltung und erhielt inzwischen die Zusicherung zur teilweisen Mängelbeseitigung.

Vertrocknete Bäume sollen bereits im Herbst gefällt werden, der Rückbau alter, funktionsuntüchtiger Laternen und die Aufstellung von Papierkörben und Sitzbänken sollen im nächsten Jahr folgen. Große Feldsteine sollen künftig das Zerfahren der Liegewiese verhindern. Damit diese als solche wieder erkennbar ist, wurde das Budget zur Grasmahd auf jährliche 2.000 Euro aufgestockt.

Lesen Sie auch Umweltbehörde stoppt Sanierungsarbeiten am Körbaer Teich und Teilrückbau

Gemeinsam müsse man nun darüber nachdenken, wie das ehemalige Bootshaus und die ebenfalls seit Jahren leerstehende Besucheranmeldung wieder ansehnlich gestaltet und genutzt werden können. Auch die Erneuerung von Spielgeräten ist aus Sicht des Ortsbeirates wichtig.

Von Uwe Klemens