Dahme

Am Donnerstag stellten Polizisten in der Luckauer Straße in Dahme bei einer Kontrolle gleich mehrere Verstöße fest. Zum einen war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der Volkswagen, mit dem er unterwegs war, war nicht zugelassen.

Die angebrachten amtlichen Kennzeichentafeln sind auf ein anderes Kraftfahrzeug zugelassen. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und stellten die Kennzeichen sicher. Gegen den Volkswagen-Fahrer wurden Anzeigen wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne gültige Fahrerlaubnis, einer Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.

E-Roller und Bike aus Kellern in Ludwigsfelde gestohlen

Von Montag bis zum Donnerstag brachen unbekannte Täter mehrere Keller in einem Mehrfamilienhaus an der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde auf. Aus zwei Kellern wurden ein schwarzer Elektroroller des Herstellers Xiaomi und ein Mountainbike entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf zirka 1.400 Euro. Die eingesetzten Polizeibeamten sicherten Spuren, nahmen Strafanzeigen auf und veranlassten Fahndungsausschreibungen.

Dabendorf und Blankenfelde: Einbruch in Einfamilienhäuser

Unbekannte Täter brachen am Donnerstag in Dabendorf und in Blankenfelde in zwei Einfamilienhäuser ein.Nach dem Eindringen wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Derzeit ist nicht bekannt, ob es zu Diebstahlshandlungen gekommen ist. Die Kripo sicherte Spuren und nahm Ermittlungen auf.

Von MAZonline