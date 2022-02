Dahme: Sandra Riemann ist seit 16 Jahren Schiedsfrau

Dahme

Die Hecke nicht richtig geschnitten, der Zaun zu hoch, Ärger mit dem Handwerker, Stress mit den Nachbarn. Sandra Riemann hat schon „alles erlebt“. Sie ist seit 2005 Schiedsfrau im Amt Dahme. In ihrer ehrenamtlichen Position hilft sie, Streitigkeiten zu entspannen und Gerichtsprozesse zu verhindern.

16 Jahre in Stadt Dahme, Ihlow und Dahmetal zuständig

Etwa zehn Fälle pro Jahr hat sie auf dem Tisch. Rund die Hälfte davon müssen verhandelt werden. Der andere Teil sind so genannte Tür-und Angelfälle, also Gespräche ohne Protokoll. „Diese Fälle nehmen zu“, sagt Sandra Riemann. „Oft reicht es schon, mit den Beteiligten ein kurzes Gespräch zu führen und so eine Lösung herbeizuführen.“ Doch manchmal genügt das nicht. Dann sind die Fronten so verhärtet, dass die Streitigkeiten zwischen den Streitparteien verhandelt werden müssen. Sandra Riemann versucht dann, Druck rauszunehmen und eine Einigung zu erzielen.

Die Schiedsfrau darf kein Urteil fällen sondern nur Vergleiche schließen. Schlichten statt richten. Etwa 16 Jahre lang war Sandra Riemann für die Kommunen Stadt Dahme, Ihlow und Dahmetal zuständig. Vor ein paar Wochen wurde der Schiedsstellenbereich des Amts Dahme um die Gemeinde Niederer Fläming erweitert. Die bisherigen beiden Schiedspersonen in dieser Kommune standen für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung.

Niederer Fläming seit kurzem auch Zuständigkeitsbereich

Sandra Riemann schlichtet jetzt auch in der Gemeinde Niederer Fläming. Sie macht das seit 16 Jahren alleine im Amt Dahme, wie sie sagt. Das könnte sich ändern. „Es gibt schon zwei Bewerbungen für die Stelle eines Stellvertreters“, erzählt der Amtsdirektor David Kaluza (parteilos). Sandra Riemann wurde 2018 für weitere fünf Jahre in ihr Ehrenamt gewählt. Sie könnte demnächst Unterstützung bekommen.

Von Andreas Staindl