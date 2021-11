Dahme

Das Amt Dahme hat eine neue Standesbeamtin. Sarah Strelitz wurde mit Wirkung vom 9. September dieses Jahrs offiziell als Standesbeamtin für den Standesamtsbezirk Dahme/Mark bestellt. Der Amtsdirektor David Kaluza (parteilos) hat ihr die Ernennungsurkunde überreicht während der Amtsausschusssitzung kürzlich. Sarah Strelitz ist seit Beginn dieses Jahres in der Amtsverwaltung angestellt und hat inzwischen ihre Ausbildung zur Standesbeamtin erfolgreich absolviert.

Amt Dahme hat nun drei Standesbeamtinnen

Mit ihr verfügt das Amt Dahme nun über drei Standesbeamtinnen und damit eine mehr als bisher. Mit der bisherigen Besetzung war die Arbeit nicht zu leisten wie David Kaluza sagt: „Wir hatten Notfallvereinbarungen mit benachbarten Kommunen. Eine solche Lösung dauerhaft wollen wir nicht.“ Notwendig wurde die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Heideblick und der Stadt Jüterbog ihm zufolge schon während des ersten Lockdowns im vergangenen Jahr: „Eine Standesbeamtin war in Elternzeit, und gleichzeitig stiegen wegen Corona die Sterbefälle vor allem in Senioreneinrichtungen.“ Standesbeamte müssen die Sterbefälle beurkunden. „Wir hatten deutlich mehr Sterbefälle als Hochzeiten“, sagt der Verwaltungschef. Er ist sehr froh darüber, dass „der Amtsausschuss einer dritten Stelle für einen Standesbeamten zugestimmt hat“. Zumal eine der Standesbeamtinnen 2024 in den Ruhestand gehe. „Wir sind dann gut aufgestellt“, sagt David Kaluza.

Von Andreas Staindl