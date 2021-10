Dahme: Spielplätze sollen erneuert werden

Dahme

In Dahme möchte man die Spielplätze in den Blick rücken, da die Spielgeräte in die Jahre gekommen sind. Die Neugestaltung der Spielplätze in der Jägerstraße sowie im Scheunenfeldweg in Dahme ist eigentlich bereits im Mai dieses Jahres beschlossen worden.

Spielplatz am Scheunenfeldweg müsse nicht saniert werden

Dieser Beschluss wurde jetzt aber durch die Stadtverordneten aufgehoben. Hintergrund ist laut Verwaltung, dass eine Erneuerung des Spielplatzes im Scheunenfeldweg überhaupt nicht nötig ist. Das sei während einer Sitzung des Ortsbeirats im Juni dieses Jahrs deutlich geworden. „Der Spielplatz im Scheunenfeldweg muss aus unserer Sicht nicht erneuert werden“, sagt das Ortsbeiratsmitglied Sven Gloel (Freie Wähler/CDU).

Neugestaltungswünsche des Ortsbeirats gab es demnach nur für den Spielplatz in der Jägerstraße. Und ausschließlich dafür haben die Stadtverordneten die Neuanschaffung von Spielgeräten einstimmig beschlossen während ihrer letzten Sitzung. Ein Kombi-Spielgerät, ein Sandkasten und die Schaukel sollen erneuert werden. Andre Weigt (Dahmer Umland), der auch Ortsvorsteher in Rosenthal ist, kritisiert, dass offenbar nur Spielplätze in der Kernstadt im Blick sind: „Unser Platz in Rosenthal hat ebenfalls Sanierungsbedarf. Wir sollten also auch die Spielplätze in den Ortsteilen betrachten.“

Wunsch nach einer zentralen Prüfung

Beim Bürgermeister trifft er auf offene Ohren: „Die Ortsteile können gern ihren Bedarf für die Sanierung ihrer Spielplätze anmelden“, sagt Thomas Willweber (Freie Wähler/CDU). Thomas März (Dahmer Umland) wünscht sich aber, „dass der Zustand der Spielplätze von einer Stelle geprüft und zentral erfasst wird und nicht jeder Ortsteil alleine losläuft“. stain

Von Andreas Staindl