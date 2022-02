Dahme

Die Sportwelt in Dahme ist in die Jahre gekommen. Sie genügt längst nicht mehr modernen Ansprüchen, schon gar nicht energetischen Richtlinien. Etwa 25 Jahre Lebenszeit haben ihren Tribut gefordert. Die Sport-und Freizeiteinrichtung soll umgebaut und saniert werden. Doch wie und mit welchen Angeboten? Die Stadtverordneten diskutieren das seit mehreren Jahren.

Optimale Sanierung der Sportwelt würde 5,5 Millionen Euro kosten

Das Büro „Trebschuh Architektur“ in Cottbus hat verschiedene Varianten erarbeitet und diese immer wieder um Hinweise und Wünsche der Kommunalpolitik ergänzt. Die Experten haben die Stadtverordneten auf den neuesten Stand gebracht während der Sitzung des Gremiums. Zuvor schon hatte sich der Ortsbeirat in Dahme intensiv mit den Varianten auseinandergesetzt. „Wir haben mit zahlreichen Nutzern der Halle, mit Vertretern von Vereinen, Bürgern und anderen Interessierten gesprochen und favorisieren die Variante 7“, sagt der Ortsvorsteher Marco Dastig (Freie Wähler/CDU). „Die geschätzten Kosten dafür sprengen allerdings jeglichen erwarteten Rahmen.“ 5,5 Millionen Euro soll die Variante mit integriertem Multifunktionsraum kosten.

Der Architekt Christof Trebschuh räumt ein, dass das jedoch die Baukosten mit Stand 2020 sind. Die aktuellen Kosten könnten ihm zufolge inzwischen um etwa eine Million Euro höher liegen. Sven Gloel (Freie Wähler/CDU) würde deshalb „auch über einen Neubau statt aufwendiger Sanierung nachdenken“. Ortsbeiratsmitglied Peter Losch (Die Linke) schlägt in die gleiche Kerbe: „Bei mehr als sechs Millionen Euro Sanierungs-und Umbaukosten müsste die Stadt Dahme trotz Förderung immer noch viel eigenes Geld in die Hand nehmen.“ Doch eine Entscheidung muss her. „Die Dächer müssen saniert, der gastronomische Bereich aufgearbeitet, umfangreiche Umbauten vorgenommen werden“, sagt Jochen Kreißler (Freie Wähler/CDU) vom Ortsbeirat. „Wenn wir nicht handeln, fällt die Sportwelt ein.“ Und nicht nur das. „Die Halle ist nicht mehr attraktiv“, sagt Peter Losch. „Die geschätzten Kosten für unsere Vorzugsvariante erschlagen uns allerdings.“

Fitnessstudio statt Bowlingbahn in Dahme

Die Architektin Sofie-Marie Trebschuh würde ebenfalls die Variante 7 favorisieren, in der auch ein Fitness-Studio integriert werden könnte: „Ein solches Angebot würde gut zu Dahme passen.“ Eine Bowlingbahn dagegen ist wohl vom Tisch. „Ich begrüße das“, sagt Jörg-Martin Bächmann (Die Linke). „Wer bowlen will, kann das auch in Nachbarstädten.“ Marco Dastig will eine Lösung, die „die Sportwelt für einen Betreiber attraktiv macht, und das möglichst für die nächsten 30 Jahre“. Thomas März (Dahmer Umland) hält die geschätzten Kosten für die Vorzugsvariante für „extrem hoch. Wir sollten tatsächlich schauen, was ein Neubau von der Stange kostet.“

Planungsvorschläge können online eingesehen werden

Die Stadtverordneten allerdings sollen während ihrer nächsten Sitzung am 24. Februar dieses Jahrs die Umsetzung einer Variante beschließen, um zumindest den Variantenvergleich als Auftrag an das Planungsbüro abzuschließen. Die einzelnen Varianten sind in der entsprechenden Tagesordnung auf www.dahme.de einsehbar.

Von Andreas Staindl