Königs Wusterhausen

Weil die Energiepreise stetig teurer werden, lassen sich immer mehr Menschen aus der Region bei der Verbraucherzentrale Brandenburg beraten, was sie dagegen tun können. Monatlich erhält die Verbraucherzentrale Brandenburg mehrere hundert Anrufe zu dem Thema, sagt Lisa Högden, eine Sprecherin der Verbraucherzentrale.

Auch die Anrufe aus dem Landkreis Dahme-Spreewald seien gestiegen. Der Verbraucherschutz hat auch in Königs Wusterhausen einen Standort, um die Menschen der Region zu beraten. Die Fragen sind dabei oft ähnlich„Es handelt sich um Probleme mit Preis- oder Abschlagserhöhungen, nicht anerkannten Kündigungen und untergeschobenen Verträgen im Energiebereich“, sagt Högden.

Dreiste Energieversorger: Vier Tage kosten Frau aus Bestensee 300 Euro

Dieser Fall beispielsweise ist laut Högden einer Frau aus Bestensee widerfahren: Von ihrem Gasversorger erhielt sie eine ungewollte Kündigung. Folglich habe sie sich bei einem neuen Gaslieferanten nach einer Preisauskunft erkundigt. Anschließend jedoch erhielt sie dort direkt einen neuen Vertrag und ein Begrüßungsschreiben, statt der gewünschten Preisauskunft.

Laut Hödgen widerrief die Frau aus Bestensee den Vertrag – und erhielt ein Kündigungsschreiben, statt einer Widerrufsbestätigung. Für die kurze „Vertragslaufzeit“ von vier Tagen erhielt sie zudem eine Rechnung von über 300 Euro. „So oder so ähnlich geht es aktuell vielen Menschen, die beispielsweise Kündigungen von ihren alten Anbietern bekommen, weil diese nicht mehr liefern können“, sagt Lisa Hödgen.

Beratungen wegen Energiekosten steigen

So liegen der Verbraucherzentrale etwa Abschlagserhöhungen seitens der Energieversorger von 109 Euro auf 184 Euro vor, oder noch drastischer: von 93 Euro auf 344 Euro. Bei untergeschobenen Verträgen bekommen die Kunden laut Lisa Högden Anrufe, in denen sie befragt werden – etwa auch zu ihrem Zählerstand. Im Anschluss an das Telefonat wird vom Energieversorger ein neuer und teurerer Vertrag erstellt.

Sechs Prozent der Beratungen vom Verbraucherschutz bezogen sich im ersten Quartal 2021 auf das Energierecht. Im ersten Quartel diesen Jahres waren es laut Högden 29 Prozent aller Beratungen – eine Steigerung um 23 Prozent. Lisa Högden empfiehlt, sich frühzeitig Hilfe zu holen, beispielsweise von der Verbraucherzentrale, und rechtzeitig an die Energieversorger heranzutreten. „Hierbei sind Härtefallregelungen möglich. Am wichtigsten ist, dass man schnell handelt und sich rechtlich beraten lässt“, sagt sie.

Tipps und Tricks um zu sparen Wer im eigenen Haushalt nach Möglichkeiten sucht, um Energie zu sparen, kann folgende Tipps der Verbraucherzentrale berücksichtigen: Geräteeffizienz: Besonders viel Strom verbrauchen wir bei in den Bereichen Kommunikation und Unterhaltung – durchschnittlich fast ein Drittel des Stromverbrauchs in einem Haushalt. Hierunter fallen Fernseher, Computer, Spielekonsolen und alles was dazu gehört. Hier lohnt es sich also besonders auf effiziente Geräte zu setzen. Kühlschrank: Temperatur im Kühlschrank richtig einstellen: 7 Grad im oberen Fach reichen vollkommen aus. Wenn die Temperatur um nur ein Grad niedriger stellen, steigt die Einsparung bereits um etwa sechs Prozent. Spülmaschine: Das Gerät möglichst voll einräumen, um Wasser und Energie zu sparen. Am besten das Eco-Programm der Spülmaschine oder niedrige Temperaturen von 45 bis 55 Gad nutzen. Die Programme dauern zwar etwas länger, sparen aber Wasser und Energie. Wasserkocher: Nur mit der Menge Wasser befüllen, die auch tatsächlich benötigt wird. Den Wasserkocher kann man auch nutzen, um das Wasser zum Kochen zu erhitzen. Waschmaschine: Waschen mit niedrigen Temperaturen von 30 bis 40 Grad. Das reicht bei normal verschmutzter Alltagswäsche völlig aus und hat auch den Vorteil, dass die Kleidung länger hält. Einkaufszettel schreiben: Wer seinen Einkauf nicht plant, kauft und zahlt in der Regel mehr. Essensplanung: Hier sollten Verbraucher vor allem saisonales Obst und Gemüse, Angebote sowie die Verwertung von Resten einplanen. Je weniger Lebensmittel man wegwirft, desto mehr spart man, und geht außerdem sorgsam mit unseren Ressourcen um. Getränke und Snacks „to go“: Die Kosten hierfür summieren sich. Verbraucher, die ihren Kaffee im Thermobecher und eigenes Essen von zu Hause mitnehmen, schonen den Geldbeutel und die Umwelt.

Gleichsam appelliert sie an die Politik. Die Menschen in Dahme-Spreewald, aber auch im gesamten Bundesland, sieht der Verbraucherschutz mit den horrenden Energiekosten alleine gelassen. „Wir kritisieren das Verbraucher in der Energiestrategie des Landes kaum eine Rolle spielen. Es geht hauptsächlich um Maßnahmen für Wirtschaft und Industrie. Verbraucher werden darin einfach vergessen“, sagt Lisa Högden.

Von Steve Reutter