Kaffeefahrt-Anbieter werben mit Ausflug zum BER – und kassieren Strafanzeige

Die Schulzendorferin Ursula Lossek hatte am Mittwoch ein unschönes Erlebnis. Sie wurde hinters Licht geführt von einem Anbieter von Kaffeefahrten. Und zwar mit einer so dreisten wie geschickten Masche: Um Leute anzulocken, setzten die Anbieter auf das Thema BER.

In Schulzendorf verfängt das Thema leicht. Die Gemeinde ist Überfluggebiet, der Flughafen und Schallschutz sind im Ort deshalb seit Jahren ein großes Thema. Auch für Ursula Lossek. „Obwohl wir Schallschutz haben, will ich natürlich trotzdem wissen, wie der Stand am Flughafen ist und wie es bei diesen Themen weitergeht“, sagt sie. Deshalb kam die Einladung, die ihr Ende vorigen Jahres in den Briefkasten flatterte, sehr gelegen. Es war eine Einladung zu einer Bustour zu einer „Halbtagesfahrt zum BER“, in der in blumigen Sätzen eine „einmalige Möglichkeit, den BER-Flughafen aus einer neuen Perspektive zu erleben“ versprochen wurde.

Kostenloses Frühstück und „kurzweilige Infoshow “

Man wolle den 50 ausgewählten Gästen zeigen, was sich dort in den letzten Jahren getan hat, hieß es. Es gebe viele Informationen und eine Rundfahrt am Flughafen. Und neben einem kostenlosen Frühstück werde es auch eine „kurzweilige Infoshow“ geben. Dieser Beisatz war aber so versteckt, dass weder Ursula Lossek noch ihr Reisebegleiter darauf aufmerksam wurden. Genauso wenig wie auf die Tippfehler in der Überschrift. Zu groß und zu vertrauenserweckend war das große rote Logo der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg ( FBB), das auf dem Briefkopf prangte.

Der Flughafen BER war das Ziel der Kaffeefahrt, doch zunächst ging es nach Mellensee – zu einer „kurzweiligen Infoshow“. Quelle: Imago

Als der Bus dann aber losfuhr, schlug er keineswegs die Richtung zum BER ein. „Der Busfahrer sagte, es gehe jetzt erst einmal in die Gemeinde Am Mellensee, wo wir unser kostenloses Frühstück bekommen“, berichtet Ursula Lossek. Die Schulzendorferin witterte sofort Betrug und verlangte, aus dem Bus gelassen zu werden. Der Busfahrer ließ sie dann tatsächlich an der nächsten Haltestelle raus. „Aber wir mussten ja irgendwie wieder nach Hause kommen. Das war schon ärgerlich“, sagt Ursula Lossek.

Überteuert und nutzlos

Stefanie Kahnert, Referentin bei der Verbraucherzentrale Brandenburg, glaubt trotzdem, dass Ursula Lossek und ihr Begleiter noch Glück hatten. „Wir hören leider oft von solchen Fällen. Und es ist das Beste, was einem passieren kann, wenn man solche Reisen gar nicht erst antritt oder noch rechtzeitig wieder aus dem Bus aussteigt“, sagt sie. Denn bei den „ Infoshows“ gehe es meistens unfein zur Sache. „Es sind immer Verkaufsveranstaltungen, bei denen geschulte Verkäufer Dinge an den Mann bringen, die überteuert sind und die niemand braucht.“

Die Flughafengesellschaft distanziert sich entsprechend direkt von dem Einladungsschreiben. „Wir haben nichts damit zu tun, haben rechtliche Schritte eingeleitet und Strafanzeige gegen den Anbieter gestellt“, sagt Flughafen-Sprecherin Sabine Deckwerth.

Anbieter oft nicht angreifbar

Die Frage ist nur, wer der Anbieter überhaupt ist. Die Firma „Travel Relax 24“, die auf der Einladung angegeben ist, ist nicht einmal Google bekannt. Als Adresse ist nur ein Postfach im Westfälischen Vechta genannt, und die angeführte Servicetelefonnummer ist nicht zu erreichen.

„Es ist oft schwierig, an diese Leute heranzukommen. Und auch sie rechtlich zu belangen, ist nicht einfach“, sagt Stefanie Kahnert. Denn die Einladungen seien oft so spitzfindig formuliert, dass sie nicht angreifbar sind. „Wir können deshalb nur dazu raten, nicht bei diesen Fahren mitzufahren.“

Wer doch auf eine solche Einladung hereingefallen ist und eine Heizdecke oder eine Magnetmatratze erworben hat, der habe zumindest ein 14-tägiges Widerrufsrecht, sagt Stefanie Kahnert. „Die Leute sollen zur Verbraucherzentrale kommen, und wir schauen dann, was man noch machen kann.“

