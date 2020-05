So verändert sich der Energieverbrauch der Region durch Corona

Dahmeland-Fläming

Die Kinder zu Hause, mindestens ein Partner im Homeoffice, jeden Tag wird gekocht, entsprechend voll ist die Spülmaschine – und das lange geplante verlängerte Wochenende an der Ostsee ist auch ausgefallen. Die Corona-Krise hat den Alltag der Menschen verändert, und das spiegelt sich auch im Energieverbrauch der Region wieder, wie Anbieter und Netzbetreiber für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming bestätigen.

Während Tankstellenpächter etwa darüber klagen, dass die Menschen im Krisenmodus deutlich weniger Auto fahren und entsprechend weniger tanken, hat der Märkische Abwasser- und Wasserzweckverband im März und April deutlich mehr Wasser verkauft als im Vormonat.

Trockener April, mehr Zeit im Garten

Peter Sczepanski, Vorsteher des MAWV, rechnet mit 15 bis 20 Prozent mehr Wasserverbrauch aufgrund der Corona-Einschränkungen. „Viele Leute sind zuhause geblieben, die sonst in Berlin arbeiten. Gleichzeitig sind auch die Kleingärten belegt, weil das Wetter gut war und viele unter der Woche dort Zeit verbracht haben“, sagt er. Hinzu komme ein trockener April, der den Wasserverbrauch wegen der Wässerung der Gärten spürbar hat ansteigen lassen.

„Dass das Gewerbe teilweise schließen musste, haben wir weniger gemerkt, weil wir im Verbandsgebiet kaum wasserintensives Gewerbe haben“, sagt Szepanski. Zwar sei die Schließung des Tropical Islands spürbar gewesen. „Aber das haben die privaten Haushalte mehr als ausgeglichen“, so der Vorsteher.

Kein Wasser im Becken, keine Gäste im Dom: Dass das Tropical Islands als Großkunde weggebrochen ist, ist für den MAWV spürbar. Aber der gestiegene Verbrauch der Haushalte gleicht das mehr als aus. Quelle: Tropical Islands

Auf den Gasverbrauch scheint die Corona-Krise hingegen weniger Einfluss zu haben. Laut Andreas Wendt, Sprecher des Netzbetreibers NBB, haben sich lediglich die Nutzungszeiten verschoben. „Dadurch, dass viele im Homeoffice arbeiten, liegt der Hauptverbrauch nicht mehr zwischen sechs und sieben Uhr, sondern er zieht sich weiter in den Vormittag.“

Heimischer Stromverbrauch setzt später ein

Homeoffice beginnt später, Ähnliches berichtet Horst Jordan, Sprecher des Stromnetzbetreibers Edis. Während die Edis üblicherweise wochentags zischen 5 und 7 Uhr einen deutlichen Anstieg beim Stromverbrauch registiert, gebe es neuerdings solche Spitzen nicht mehr, sagt er. „Es werden aktuell eben nicht mehr morgens die Kinder für die Schule fertig gemacht. Der Anstieg der Stromabnahme zwischen 5 und 8 Uhr erfolgt jetzt deutlich flacher und ist vergleichbar mit der Ferienzeit“, so Jordan.

„Wir vermuten, dass doch mancher im Homeoffice nicht wie sonst um 5.30 oder 6 Uhr aufsteht, sondern auch mal etwas später in den Tag startet – zumal ja der Arbeitsweg bei vielen entfällt. Und ob die Schüler alle um 6 Uhr aufstehen, um gleich ab 7 Uhr ihre Schularbeiten und Online-Aufgaben zu erledigen, da sind wir uns auch nicht so sicher“, so Jordan.

Mittagsspitzen wie beim Weihnachtsfestbraten

Generell habe die Edis habe im April im Vergleich zu Nicht-Corona-Zeiten eine deutlich gesunkene Stromabnahme von rund 70 Megawatt täglich registriert, sagt Jordan. Verantwortlich dafür seien hauptsächlich die gewerblichen und industriellen Abnehmer, deren Verbrauch um bis zu 12 Prozent eingebrochen ist.

Der Einbruch sei von Haushaltskunden aber beinahe ausgeglichen worden. „Zeitweise kommt es in Haushalten zu spürbaren Mehrverbräuchen, insbesondere wochentags in der Zeit zwischen 10.30 und 12.45 Uhr“, so Jordan. „Wir gehen davon aus, dass hier die Küchenherde für ganze Familien auf Hochtouren laufen. Das ist prinzipiell beinahe vergleichbar mit der traditionellen Weihnachtsgans-Spitze, die wir vom 1. Weihnachtsfeiertag kennen, wenn viele ihren Festbraten in den Ofen schieben.“

Und das ist für die Haushalte wahrscheinlich die schlechteste Nachricht: Der gestiegene Verbrauch wird sich am Ende auch auf den Rechnungen wiederfinden.

Von Oliver Fischer