Dahmeland-Fläming

Bei der S-Bahnlinie S 2 gibt es in der Nacht von Sonntag zu Montag und in der Nacht von Montag zu Dienstag, jeweils zwischen 22 Uhr und 1.30 Uhr, geänderte Fahrtzeiten: Die Züge fahren von Teltow Stadt bis Südkreuz sechs bis sieben Minuten früher und haben in Südkreuz sechs Minuten Aufenthalt. Dies gilt übrigens auch für die S 25. Außerdem fährt die S 2 im Priesterweg in der Nacht zu Montag von Gleis 4 und in der Nacht zu Dienstag von Gleis 3 ab. Hinzu kommt, dass die S 2 auch weiterhin innerhalb der Woche von Blankenfelde bis Lichtenrade vier bis fünf Minuten früher, von Schichauweg bis Attilastraße zwei bis drei Minuten früher, von Attilastraße bis Buckower Chaussee zwei bis drei Minuten später und von Schichauweg bis Blankenfelde sechs Minuten später fährt. Im Nachtverkehr am Wochenende ändern sich die Zeiten der S 2 ebenfalls: Von Blankenfelde bis Lichtenrade fahren die Züge vier bis fünf Minuten früher ab, von Schichauweg bis Marienfelde eine Minute früher und von Schichauweg bis Blankenfelde sechs Minuten später.

Die S 45 und S 46 fahren auch in den nächsten Tagen nicht zwischen Baumschulenweg und Neukölln. Stattdessen fahren die Züge dieser Linien nach Treptower Park. Von dort aus kann man aber wie üblich die Ringbahn nutzen. Ab kommenden Donnerstag, von 22 Uhr, bis Freitag, um 1.30 Uhr, fallen die Fahrten der S 46 zwischen den Stationen Grünau und Adlershof aus und werden mit Bussen ersetzt. Ähnlich ergeht es auch den Zügen der Linie S 8: Ebenfalls in der Nacht von Donnerstag zu Freitag fährt die S 8 zwischen Grünau und Schöneweide nicht. Hier kann man jedoch auf die S 45 oder die S 9 ausweichen.

Im Regionalverkehr sind unter anderem der RE 7 und der RE 5 betroffen. Beide Züge fahren ab diesem Freitag, 21.30 Uhr, bis Montag, 4.15 Uhr, zwischen Berlin-Schönefeld Flughafen sowie Zossen und Wünsdorf-Waldstadt sowie Baruth nicht und werden stattdessen durch Busse ersetzt. Die meisten Züge der Linie RE 5 werden zudem zwischen Berlin-Gesundbrunnen und Blankenfelde über Berlin Ostkreuz und Schönefeld Flughafen umgeleitet. Schienenersatzverkehr gibt es auch auf der Strecke der RB 22. Von Freitag, um 21.30 Uhr, bis Montag, um 2 Uhr, fahren die Busse zwischen Ludwigsfelde-Struveshof und Königs Wusterhausen. Fahrgäste sollten vor allem beachten, dass die Ersatzbusse circa 35 bis 39 Minuten später in Königs Wusterhausen ankommen und ungefähr 42 bis 43 Minuten früher von dort abfahren.

Es kann vorkommen, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Außerdem ist in den Bussen das Transportieren von Fahrrädern, Rollstühlen und Kinderwagen nur eingeschränkt möglich. Fahrräder haben Nachrang, wenn es eng werden sollte. Das Buspersonal kann im Einzelfall Entscheidungen treffen.

Von MAZonline