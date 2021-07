Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming: Aktuelles zum Schienenersatzverkehr

Dahmeland-Fläming

Nicht nur geänderte Fahrtzeiten, auch größere Bauarbeiten sorgen in der Region auf den Gleisen wieder für einige Verkehrsbehinderungen in den nächsten Tagen, auf die sich Fahrgäste einstellen müssen. Zwischen Blankenfelde und Priesterweg fällt die S 2 noch bis 9. August aus. Stattdessen fahren die Ersatzbusse S 2X, S 2A und S 2B auf dieser Strecke. Bis 26. Juli wird zudem die Haltestelle Südende wegen Straßenbauarbeiten nicht bedient. In der Attilastraße erfolgt in dieser Zeit die Abfahrt der Busse wie beim Bus 184. Im Priesterweg erfolgt in dieser Zeit die Abfahrt der Busse von der gegenüberliegenden Straßenseite wie beim Bus S2X. Hinzu kommt, dass die S 2 im Priesterweg nach Buch eine Minute früher losfährt. Im Nachtverkehr auf Samstag und Sonntag fährt die S 2 von Yorckstraße bis Priesterweg eine Minute früher.

Die Züge der RB 24 fallen bis voraussichtlich 10. September zwischen Bestensee und Halbe aus. Zudem halten die Züge nicht in Zeesen. Als Ersatz verkehren zwei Buslinien. Von Montag bis Sonntag fahren die Busse mit allen Zwischenstationen zwischen Königs Wusterhausen und Halbe.

Von Montag bis Freitag, morgens und nachmittags beziehungsweise abends fahren die Busse ohne Zwischenstationen zwischen dem Flughafen BER und Halbe. Es kommt zu einer 40 Minuten früheren Abfahrt beziehungsweise späteren Ankunft der Busse in Flughafen und in Königs Wusterhausen. In Halbe besteht der Anschluss an die Züge zur Weiterfahrt in Richtung Senftenberg.

Nächste Woche am Mittwochmorgen fährt die RB 22 vom Flughafen BER bis Königs Wusterhausen bis zu 17 Minuten früher ab. Auch am kommenden Sonntag gibt es Änderungen: Dann fährt in der Nacht die RB 22 vom Flughafen in Richtung Potsdam etwa 10 bis 16 Minuten später.

