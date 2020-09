Dahmeland-Fläming

Zwischen Königs Wusterhausen und Grünau ändern sich ab Freitag, um circa 22 Uhr, bis Montag, um etwa 1.30 Uhr, die Fahrtzeiten der . Der Zugverkehr erfolgt dann nur noch im 30-Minuten-Takt, wodurch auch die Ankunft- und Abfahrtzeiten beeinflusst werden. Zudem fahren die Züge von Südkreuz bis Baumschulenweg zwei Minuten später. Der Grund für die Änderungen am Wochenende sind Bauarbeiten an den Fußgängertunneln in Zeuthen und in Eichwalde.

Betroffen sind außerdem die S-Bahn-Linien S 8 und S 85, da hier am Wochenende Schienen und Weichen ausgewechselt werden. Von Freitag bis Montag ändern sich hier zwischen Schöneweide und der Landsberger Allee die Fahrtzeiten. Die Deutsche Bahn bittet darum, dass sich Fahrgäste vor der Fahrt über die aktuellen Zeiten informieren, damit unangenehme Überraschungen vermieden werden können.

Anzeige

Im Regionalverkehr fallen von Freitag, ab etwa 21.30 Uhr, bis Montag, um circa 4.15 Uhr, die Züge des RE 5 und des RE 7 zwischen Zossen und Wünsdorf-Waldstadt/ Baruth aus. Auf der Strecke werden Ersatzbusse eingesetzt.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Züge der Linie RE 5 werden zudem zwischen Berlin-Gesundbrunnen und Blankenfelde über Berlin-Schönefeld Flughafen umgeleitet. Die planmäßigen Zwischenstationen entfallen deshalb. Von Zossen bis Blankenfelde fährt der RE 5 bis zu fünf Minuten früher los. Auch am Montag gibt es von 0.30 Uhr bis ungefähr 1.45 Uhr Schienenersatzverkehr für den RE 7 zwischen Berlin-Schönefeld Flughafen und Wünsdorf-Waldstadt. Dabei muss beachtet werden, dass der Bus in Schönefeld zehn Minuten später abfährt und in Wünsdorf bis zu 44 Minuten später eintrifft.

Nächste Woche wird außerdem die RB 14 von Dienstagnacht bis Mittwochnacht in Berlin umgeleitet, weshalb die Züge in Berlin-Schönefeld Flughafen drei bis zehn Minuten früher ankommen.

Auf weiteren Schienenersatzverkehr muss man sich bei der RB 22 einstellen. Ab nächsten Montag um 7.15 Uhr werden für eine Woche lang die Züge zwischen Ludwigsfelde-Struveshof und Königs Wusterhausen durch Busse ersetzt. Dadurch verschiebt sich die Ankunft in Königs Wusterhausen um 35 bis 39 Minuten nach hinten. Die Ersatzbusse fahren außerdem in Königs Wusterhausen 42 bis 43 Minuten früher los. In allen S-Bahnen und Zügen gilt für Fahrgäste Maskenpflicht.

Von MAZonline