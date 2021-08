Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Der August bescherte uns in der vergangenen Woche schönstes Herbstwetter. Es war zu kühl, gab wenig Sonne, viel Wind und Regen. Von Hochsommer keine Spur. Mit 24,7 Grad verfehlte Bestensee am Sonnabend nur knapp den Wert für einen Sommertag. Es sollte das einzige Highlight der Woche sein. Schon der Sonntag hielt nicht, was die Hochleistungscomputer der Wetterdienste versprachen. Eigentlich sollte dieser Tag sonnig und warm werden. Stattdessen war es meist stark bewölkt und mit einem in Luckenwalde gemessenen Höchstwert von 21,9 Grad auch nicht wirklich warm. Am Montag dümpelten die Temperaturen dann bei 16 bis 17 Grad herum, bis es am Dienstag und Mittwoch wenigstens wieder auf 21 Grad herauf ging. Nicht nur die Tage waren recht kühl, in den Nächten wurde es teilweise richtig kalt. So wurden am Mittwochmorgen in Baruth nur 6 Grad gemessen. In Luckenwalde und Bestensee war es rund ein halbes Grad wärmer. Damit ist der August kurz vor Schluss rund 0,8 Grad kälter als das langjährige Mittel. Schließlich machte sich auch die Sonne rar. Die Sonnenscheindauer lag in unserer Region zwischen 29 Stunden in Baruth und 33 Stunden in Luckenwalde. Damit haben wir noch nicht einmal zwei Drittel der normalen Menge erreicht, werden also die Marke von 100 Prozent nicht mehr erreichen. Der Sonntag und der Montag brachten uns dann auch noch anhaltenden Regen. In Baruth fielen an diesen beiden Tagen satte 88 Liter pro Quadratmeter. In der gesamten Woche waren es 93. Ganz so viel Regen gab es an den beiden anderen Stationen nicht. Bestensee schaffte dennoch in der Woche beachtliche 46 und Luckenwalde 42 Liter. Damit haben wir gut 80 Prozent der üblichen Monatsmenge erreicht und könnten noch auf 100 Prozent kommen.

Leider werden auch die letzten Augusttage keine Wende zum Besseren bringen. Es bleibt bei herbstlich angehauchten und kühlem Wetter. So ist es am heutigen Freitag meist bedeckt und es kommt immer wieder zu Schauern. Gewitter sind nicht ganz ausgeschlossen. Bei schwachem Wind werden nur 15 bis 18 Grad erwartet. In der Nacht macht der Regen Pause, aber nur, um im Laufe des Sonnabends zurückzukommen. Ab dem Mittag muss mit häufigen Schauern und einzelnen Gewittern gerechnet werden. Dass es mit 16 bis 19 Grad etwas wärmer wird, fällt da kaum ins Gewicht. Etwas besser sieht es für den Sonntag aus. Es gibt einen Wechsel aus Sonne und Wolken und nur vereinzelt ein paar Schauer. Die Tagestemperaturen liegen bei 16 bis 18 Grad.

Am gesamten Wochenende liegen die Nachttemperaturen bei vergleichsweise milden 9 bis 12 Grad. Bis zum Monatsende bleibt es dann relativ kühl und nass. Etwas Hoffnung machen die ersten Septembertage. Ab Mittwoch und bis zum Sonntag könnte es trocken bleiben und die Temperaturen könnten wieder über 20, an einzelnen Tagen sogar bis 23 Grad klettern. Aufgrund des Zeithorizontes ist das aber noch unsicher. Die Langfristmodelle hatten ja bestenfalls einen normalen August vorhergesagt und damit gar nicht so schlecht gelegen. Was wird nun der September bringen? Das US-Modell sieht auch für diesen Monat bestenfalls normale Werte. Der Oktober soll dann 0,5 bis 1 Grad und der November sogar 1 bis 2 Grad zu warm werden. Der Deutsche Wetterdienst, dessen Langfristmodell die nächsten drei Monate umfasst, sieht für diesen Zeitraum eine moderate Abweichung von 0,2 bis 0,5 Grad nach oben.

Der Hundertjährige Kalender sieht für den ersten Herbstmonat wechselhaftes und in der zweiten Septemberhälfte bereits kaltes Wetter. Für die letzten Augusttage heißt es bei ihm: „Es herrscht kontinuierlich starkes Regenwetter, das Getreide auf dem Feld wächst aus und Stroh verfault.“ Damit dürfte er ziemlich richtig liegen. Dass hoffen wir dann auch für seine Prognose für die ersten Tage im September: „Es ist herrlich schön.“ Zumindest ansatzweise findet sich das ja auch in den Wettermodellen wieder.

„Bischof Felix zeigt an, was wir 40 Tag’ für Wetter han“, so lautet eine Bauernregel für den Montag. Dieser Tag wird wahrscheinlich nicht so schön werden. Vermutlich verhält es sich mit diesem Tag aber so, wie mit dem Siebenschläfer. Entscheidend ist nicht der Tag an sich, sondern der Zeitraum. Und da würde nach heutigem Stand eine Wetterbesserung eingeleitet werden. Wir dürfen also hoffen.

Von Karl-Heinz Krebs