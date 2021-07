Teltow-Fläming

Nun geht schon der zweite Sommermonat seinem Ende entgegen. Bislang gab es noch kein stabiles Hochdruckwetter und es ist vorerst auch keines in Sicht. Das vergangene Wochenende bescherte uns noch zwei heiße Tage. Zumindest in Baruth und in Bestensee. In Luckenwalde wurde der dafür erforderliche Wert von 30 Grad nur am Sonntag überschritten. Die höchste Temperatur wurde am gleichen Tag in Bestensee erreicht. Hier wurden glatt 31 Grad gemessen. Danach wurde es jeden Tag etwas kühler. Am Mittwoch reichte es nicht einmal für 25 Grad. Das Monatsmittel ist noch etwas angestiegen. Wenige Tage vor dem Ende des Monats fällt der Juli um ein Grad zu warm aus. Der wenige Regen, der in der vergangenen Woche gefallen ist, wurde auch noch ungerecht verteilt. So durfte sich Bestensee über immerhin zehn Liter pro Quadratmeter freuen, in Baruth waren es immerhin noch sieben. Dagegen reichte es in Luckenwalde nicht einmal für einen Liter. Bisher wurden in diesem Monat gut 70 Prozent der normalen Monatsmenge erreicht. Damit wird auch der Juli zu trocken ausfallen. In einer ähnlichen Größenordnung bewegt sich die Sonnenscheindauer. Auch hier liegen wir bei etwas mehr als 70 Prozent der normalen Menge. Auch hier wird es am Monatsende nicht für die 100 Prozent reichen.

Verhaltene Temperaturen zum Monatswechsel

Der Monatswechsel wird sich bei eher verhaltenen Temperaturen und bei leicht wechselhaftem Wetter vollziehen. Am Freitag ist es meist sonnig. Bei schwachem bis mäßigen Südwestwind erwarten uns 24 bis 27 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen bei klarem Himmel auf 16 bis 18 Grad. Am Samstag gibt es dann mehr Wolken als Sonne. Der Wind weht erneut schwach bis mäßig aus Südwest, wobei er am Nachmittag stärker als am Vormittag ist. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen nur noch bei 22 bis 24 Grad. Mit 22 bis 23 Grad liegen die Temperaturen am Sonntag auf einem ähnlichen Niveau. Es gibt aber mehr Wolken als Sonne und am Nachmittag kann es hier und da etwas regnen. Anders als in den beiden Nächten zuvor, dominieren in der Nacht zum Montag die Wolken und es kann immer mal wieder regnen. Die Temperaturen liegen bei 14 Grad.

Zu Beginn der neuen Woche erwarten wir nur 22 bis 24 Grad. Später steigen die Temperaturen etwas an und bewegen sich bis in die Nähe der 26 Grad. Am Montag und in der zweiten Wochenhälfte ist dann etwas Regen möglich. Der fällt aber weiterhin nur sehr sparsam.

Hundstage kaum zu spüren

Seit ein paar Tagen sind wir mittendrin in den Hundstagen. Das ist gemeinhin die wärmste Zeit des Jahres. In diesem Jahr scheint das nicht so zu sein. Bis zur Monatsmitte bewegen sich die Prognosen unter dem langjährigen Mittel. Erst danach geht es mit den Temperaturen etwas nach oben. Weiterhin wird auch immer mal wieder mit Regen gerechnet, wobei es bei geringen Niederschlagsmengen bleiben soll. Das Langfristmodell aus den USA sieht den August ebenfalls zu kalt. Um 0,5 bis ein Grad sollen die Temperaturen unter dem langjährigen Mittel liegen. Von September bis Dezember sieht dieses Modell dann keine Abweichungen mehr. Das Modell des Deutschen Wetterdienstes geht da nicht ganz mit. Für die Monate August bis Oktober wird hier eine positive Abweichung von 0,2 bis 0,5 Grad erwartet. Da dürfen wir gespannt sein, welches Modell am Ende näher am Ergebnis liegt.

Nur sieben schöne Tage im August?

Der Hundertjährige Kalender hat für den August ganze sieben schöne Tage im Programm, liegt aber aktuell mit seiner Prognose weit daneben. So soll es am Freitag und Samstag regnen und am Sonntag ebenfalls trübes Regenwetter geben.

Die Bauernregeln hatten uns ja mit dem Siebenschläfer auf einen unbeständigen Sommer eingestimmt. Mitte August geht der Siebenschläfer-Zeitraum zu Ende, aber andere Bauernregeln hatten das unbeständige Wetter später immer wieder verlängert.

Für Samstag heißt es „So wie Ignaz stellte sich ein, wird der nächste Januar sein.“ Wobei ich mir nicht sicher bin, welcher Teil des Sonnabends da zurate gezogen wird. Deutlicher wird da schon der Sonntag: „Ist’s von Petri bis Lorenzi (10. August) heiß, dann bleibt der Winter lange weiß.“ Von Hitze ist in der ersten August-Dekade nichts zu sehen und so wird die Hoffnung auf Schnee im Winter bereits ihren ersten Dämpfer erhalten.

Von Karl-Heinz Krebs