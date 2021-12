Luckenwalde/Wildau

Aktuelle Filme im Union-Kino in Luckenwalde

„Spider-Man: No Way Home“

Der Superheldenfilm wird jeden Tag um 15.45, 16.45 und 19.45 Uhr gespielt. Nachdem seine Identität bekannt wurde, ist für Peter Parker alias Spider-Man ein normales Leben nicht mehr möglich. Um wieder ein Stück Normalität in sein Leben zu holen, bittet Peter Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) um einen großen Gefallen: Er soll die Vergangenheit ungeschehen machen.

„Lauras Stern“ ist im Union-Kino Luckenwalde zu sehen. Quelle: Verleih

„Lauras Stern“

Der Familienfilm ist täglich um 15 Uhr zu sehen. Laura ist ein glückliches und munteres Kind. Dieser schöne Zustand ändert sich jedoch, als ihre Eltern beschließen, in eine neue Stadt zu ziehen. Als sie eines Abends aus ihrem Fenster blickt, sieht sie, wie ein Stern vom Himmel fällt und findet ihn kurz darauf mit einer abgebrochenen Zacke wieder. Sie tröstet den kleinen Stern und verarztet die abgebrochene Stelle mit einem Pflaster. Für Laura wird der Stern zu einem Freund und gemeinsam erleben sie viele Abenteuer, die Lauras größten Träume wahr werden lassen.

„West Side Story“

Das Remake des Musical-Klassikers ist täglich um 19.30 Uhr zu sehen. New York in den 1950er-Jahren. In den Straßen der erwachenden Metropole herrschen raue Sitten und Gangs bestimmen das Stadtbild in den jeweiligen Vierteln. Die Jets, die von Tony angeführt werden, sowie die Sharks mit ihrem Anführer Bernardo geraten stets aneinander, um ihre Vorherrschaft zu markieren. Als sich Tony jedoch in Maria verliebt, scheint der Kampf in eine neue Phase zu gehen: Maria ist Bernardos Schwester, der von der heimlichen Liaison der beiden Liebenden alles andere als begeistert ist. Die Situation eskaliert und schon bald sind die ersten Opfer auf beiden Seiten zu beklagen.

„Contra“

Der neueste Film mit Christoph Maria Herbst läuft Donnerstag, Freitag, Dienstag und Mittwoch um 17.45 Uhr. Professor Richard Pohl droht in diesem Film von seiner Universität zu fliegen, nachdem er die Jura-Studentin Naima Hamid (Nilam Farooq) beleidigt hat.

„Resident Evil: Welcome to Racoon City“

Der Horrorfilm kann bis Dienstag jeweils um 20 Uhr geschaut werden. Die Neuverfilmung kommt mit komplett neuer Besetzung daher. Grundlage bilden die ersten beiden Videospiele aus den Neunzigern.

Der große rote Hund Clifford hält sich nicht immer an die Regeln. Quelle: Paramount Pictures

„Clifford, der große rote Hund“

Der Familienfilm mit dem großen, animierten Hund läuft täglich um 15.30 Uhr. Als die quirlige Emily Elizabeth von dem geheimnisvollen Mr. Bridwell einen kleinen roten Welpen geschenkt bekommen hat, hätte sie es nie für möglich gehalten, dass sie eines Tages in ihrem New Yorker Appartement neben einem riesigen, drei Meter großen Hund aufwachen würde. Jetzt heißt es mit dem liebenswürdigen Wonneproppen viele Abenteuer zu bestehen.

„Ein Junge namens Weihnacht“

Der Familienfilm wird Samstag und Sonntag um 17.45 Uhr gespielt. Erzählt wird die Geschichte eines kleinen Jungen namens Nikolaus, der zum weltberühmten Weihnachtsmann wird.

„Tagebuch einer Biene“

Der Dokumentarfilm läuft als Extra-Film am Montag um 17.45 und Mittwoch um 20 Uhr. Regisseur Dennis Wells zeigt, dass das Leben einer Biene viel komplexer ist, als wir es uns vorstellen können.

Aktuelles aus dem Kino Capitol in Königs Wusterhausen

Damit keine Erinnerung verloren geht: Moritz führt Hannes‘ Tagebuch weiter. Quelle: Studiocanal GmbH/Luis Zeno Kuhn

„Hannes“

Das deutsche Drama läuft Donnerstag bis Samstag um 17 Uhr, Dienstag und Mittwoch um 17 Uhr. Moritz und Hannes sind beide 19 Jahre alt und quasi schon seit ihrer Geburt beste Freunde. Das liegt auch daran, dass die beiden jungen Männer sehr unterschiedlich sind: Während Moritz am liebsten in den Tag hineinträumt und sich dadurch immer wieder in Schwierigkeiten bringt, strotzt Hannes vor Lebenslust und weiß genau, wohin sich sein Leben entwickeln soll. Doch dann ändert sich durch einen schicksalhaften Motorradunfall alles, denn Hannes wird schwer verletzt und fällt ins Koma. Obwohl unklar ist, ob er jemals wieder erwacht, glaubt Moritz fest an die Genesung seines besten Freundes. Er will fortan Hannes’ Leben an dessen Stelle weiterleben, denn er sehnt sich nach Leben, Liebe und Freundschaft.

Szene aus „A la carte“. Quelle: Neue Visionen

„A la Carte“

Der Historienfilm wird Donnerstag bis Samstag um 17 Uhr gezeigt, Dienstag und Mittwoch um 20 Uhr. Frankreich, 18. Jahrhundert: Zu Beginn der Französischen Revolution ist die Gastronomie noch ein Vorrecht der Aristokraten. Als der talentierte Koch Manceron vom Herzog von Chamfort entlassen wird, verliert er die Lust am Kochen. Zurück in seinem Landhaus bringt ihn die Begegnung mit der geheimnisvollen Louise wieder auf die Beine.

Neues im Cinestar Wildau

„Addams Family 2“

Der Animationsstreifen wird Freitag bis Samstag um 14.15 Uhr gezeigt, am Sonntag auch 11.45 Uhr.

„Clifford, der große rote Hund“

Der Familienfilm wird täglich (außer Montag) um 17 Uhr gespielt, Freitag bis Sonntag auch 14.30 Uhr, Sonntag auch 12 Uhr.

„Contra“

Die Komödie ist täglich (außer Sonntag und Montag) um 20 Uhr zu sehen.

Rebecca Furguson (links) als Lady Jessica Atreides, Zendaya als Chani, Javier Bardem als Stilgar und Timothee Chalamet als Paul Atreides in einer Szene des Films „Dune“. Quelle: Chia Bella James

„Dune“

Der Science-Fiction-Film kann in 3D am Samstag um 22.45 Uhr geschaut werden.

„Eiffel in Love“

Die Romanze wird am Samstag um 23.40 Uhr gespielt.

„Ein Junge namens Weihnacht“

Der Familienfilm kann täglich (außer Montag) um 17.15 Uhr geschaut werden, Freitag bis Sonntag auch 14.30 Uhr, Sonntag auch 11.55 Uhr.

Die Titelfigur Mirabel (Mitte) des neuen Disney-Streifens „Encanto“. Quelle: AP

„Encanto“

Der neue Disney-Streifen läuft bis Dienstag (außer Montag) um 17.10 Uhr, Freitag bis Sonntag auch 14.30 Uhr, Sonntag auch 11.45 Uhr, Mittwoch um 16.45 Uhr. In der Idylle der Berge Kolumbiens lebt die Großfamilie Madrigal in einem magischen Haus. Aber nicht nur das Haus sprüht voller Magie, sondern auch die Bewohner selbst. Nur die schüchterne Mirabel hat sich damit abgefunden, dass die fehlende Magie sie zu einem besonderen Fall macht. Für Mirabel wird die Talentlosigkeit jedoch zum wichtigen Schlüssel.

„Escape Room 2: No Way out“

Der Thriller kann am Samstag um 23.30 Uhr geschaut werden.

„Eternals“

Der Science-Fiction-Film wird jeden Tag (außer Montag) um 20 Uhr gespielt.

„Ghostbusters: Legacy“

Der Actionfilm läuft bis Dienstag (außer Montag) um 17.30 und 20.20 Uhr, Mittwoch um 16.45 Uhr.

Karen Gillan (l.) als Sam und Chloe Coleman als Emily in einer Szene des Films „Gunpowder Milkshake“. Quelle: StudioCanal/DPA

„Gunpowder Milkshake“

Der Actionthriller wird am Samstag um 23.20 Uhr gespielt.

„Halloween kills“

Der Horrorfilm um die Titelfigur Michael Myers wird am Samstag um 23.30 Uhr gezeigt.

„Happy Family 2“

Der Animationsfilm kann am Sonntag um 11.45 Uhr geschaut werden.

„House of Gucci“

Die Romanverfilmung mit Lady Gaga in der Hauptrolle ist täglich (außer Montag) um 16.40 und 20.10 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag auch 14 Uhr. Es war ein Fall der nicht nur die Modewelt in Aufruhr versetzte: Die Ermordung des Gucci-Erben Maurizio Gucci sorgt 1995 für Schlagzeilen. Schnell scheint die Polizei eine Verdächtige ins Visier zu nehmen, die auf das Opfer nicht gut zu sprechen war. Maurizios Ex-Frau Patrizia Reggiani wird des Mordes beschuldigt. Während sie sich mit allen Mitteln gegen die Vorwürfe wehrt und auf ihrer Unschuld beharrt, kommen jedoch immer neue Details ans Tageslicht.

„007 – Keine Zeit zu sterben“

Der letzte Bond-Film mit Daniel Craig kann täglich (außer Montag) um 20.15 Uhr geschaut werden.

„Lauras Stern“

Der Familienfilm wird täglich (außer Montag) um 17.15 Uhr gezeigt, Freitag bis Sonntag auch 14.15 Uhr, Sonntag auch 12 Uhr.

„Matrix: Resurrection“

Die vierte Teil der Science-Fiction-Reihe mit Keanu Reeves ist am Mittwoch um 20 Uhr zu sehen.

„Paw Patrol: Der Kinofilm“

Der Animationsfilm wird am Sonntag um 11.45 Uhr gezeigt.

„Resident Evil: Welcome to Racoon City“

Der Horrorfilm kann am Samstag um 23.15 Uhr geschaut werden.

Szene aus „Respect“. Quelle: MGM

„Respect“

Die Aretha-Franklin-Biografie wird Freitag bis Sonntag um 14.15 Uhr gezeigt.

„Ron läuft schief“

Der Animationsfilm wird am Sonntag um 11.45 Uhr gespielt.

„Saw Spiral“

Der Horrorfilm kann am Samstag um 23.40 Uhr geschaut werden.

Ida und ihr „magischer“ Fuchs Rabbat in „Die Schule der magischen Tiere“. Quelle: Wolfgang Aichholzer

„Die Schule der magischen Tiere“

Der Familien-Abenteuerfilm ist täglich (außer Montag) um 17.25 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag auch 14.20 Uhr, Sonntag auch 11.45 Uhr.

„Spider-Man: No Way Home“

Der Fantasystreifen läuft in 3D mehrmals täglich (außer Montag) in verschiedenen Kinosälen: um 17 (Mittwoch um 16.50 Uhr), 19.30 und 19.45 Uhr, Samstag auch 23 Uhr. In der Originalfassung ist der Streifen in 3D am Sonntag um 19.50 Uhr zu sehen. In 2D wird der Film täglich (außer Montag) um 16.30 und 20 Uhr gezeigt, Freitag bis Sonntag auch 14 Uhr, Samstag auch 23 Uhr.

„Venom 2: Let there be carnage“

Der Fantasyfilm aus dem Marvel-Universum wird täglich (außer Montag) um 20.15 Uhr gespielt.

„Weihnachten im Zaubereulenwald“

Der Kinderfilm kann Freitag bis Sonntag um 14.10 Uhr geschaut werden, Sonntag auch um 11.45 Uhr.

„West Side Story“

Das Remake des Musical-Klassikers ist täglich (außer Montag) um 16.40 und 19.45 Uhr zu sehen.

