Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming: Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr

Dahmeland-Fläming

In der kommenden Woche gibt es unterschiedliche Bauarbeiten, die für Fahrplanänderungen im S-Bahn- und Regionalverkehr verantwortlich sind. Im S-Bahnverkehr muss man sich im Landkreis Teltow-Fläming in der Nacht von Montag zu Dienstag auf Zugausfälle einstellen.

Zwischen den Stationen Blankenfelde und Anhalter Bahnhof fällt die S 2 aus und wird mit Bussen ersetzt. Auch für die S 25 fahren in dieser Zeit Busse zwischen Teltow Stadt und Anhalter Bahnhof. In Mahlow hält der Ersatzverkehr für die S 25 zudem nicht vor dem Bahnhof, sondern in der Trebbiner Straße an der Ecke zur Straße Am Bahnhof. Der Fußweg beträgt deswegen circa 200 Meter. Laut der Deutschen Bahn wird auf dieser Strecke am elektronischen Stellwerk gearbeitet, weshalb der Schienenersatzverkehr zum Einsatz kommt.

Im Landkreis Dahme-Spreewald ist die Regionalbahn 22 in der nächsten Woche von Bauarbeiten betroffen. In der Nacht zum Mittwoch verschieben sich deshalb die Fahrtzeiten zwischen dem Flughafen BER und Königs Wusterhausen. Die Züge sollen vom Terminal 1-2 des Flughafens BER Richtung Königs Wusterhausen bis zu 12 Minuten früher losfahren.

Von MAZonline