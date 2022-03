Wildau

Nach der grauen und kalten Winterzeit sehnen sich viele Menschen wieder nach frischer Luft und bunten Blumen. Der Gärtner Norbert Seyer erzählt, was der Garten im Frühling braucht.

Die wichtigsten ersten Schritte im Garten oder auf dem Balkon

Die Tage werden länger, das Wetter wird wärmer. Im März ist die Zeit gekommen, um den Garten, die Terrasse oder den Balkon auf den Frühling vorzubereiten. So sieht das auch Norbert Seyer. Er ist Gärtner beim Gartencenter „Pflanzen Kölle“ in Wildau. „Die Leute lechzen nach der grauen Winterzeit nach etwas Buntem. Es ist eine gute Zeit loszulegen.“, sagte er. Der größte Vorteil an der Frühjahresbepflanzung ist, dass sich die Pflanzen langsam an den neuen Standort gewöhnen, bevor es im Sommer richtig warm wird. „Die wichtigsten Schritte sind jedes Jahr: Düngen, Rückschnitt und Neupflanzen“, sagte Seyer.

Doch welche Pflanzen sollten jetzt eingepflanzt werden? Besonders geeignete Blumen für den Frühling sind Zwiebelblumen, wie beispielsweise Narzissen. Auch Primeln können im März angepflanzt werden. Die Blumen, die bei Pflanzen Kölle oder anderen Gärtnereien gekauft werden können, sind meist vorangetrieben. Das bedeutet, dass die Blumen in Gewächshäuser standen und somit weiterentwickelt sind als Wildblumen. Seyer rät, wenn in der Nacht Minusgrade angesagt werden, sollten diese Blumen abgedeckt werden. Diese Blumen blühen dann meist vier bis sechs Wochen. Danach sollten sie ausgetauscht werden. Die Zwiebeln können aufbewahrt werden und dann im Herbst wieder eingepflanzt werden. Dann kommen im Frühling wieder Blüten.

Die Pflanzen gedeihen prächtig. Sie wurden in Gewächshäusern vorab herangezogen. Quelle: Laura Verseck

„Seit Corona ist das Anpflanzen von eigenem Gemüse und Kräutern wieder Trend“, sagte Seyer. Damit die Gemüsepflanze überleben kann, sollte es nachts frostfrei sein und die Temperatur nicht auf unter zehn Grad sinken. Laut Seyer ist erst nächste Woche der richtige Zeitpunkt um Gemüse, wie Paprika und Gurken, anzupflanzen. Kräuter, wie Salbei oder Lavendel können jetzt schon angepflanzt werden, orientalische Kräuter wie Basilikum brauchen es allerdings noch etwas wärmer. Auch bei den Zitruspflanzen sollte man noch ein bis zwei Wochen warten.

Geeignete Pflanzen für Vögel und Bienen

Viele Sträucher, wie Flieder, sind nicht vorangetrieben und können deswegen schon bedenkenlos eingepflanzt werden. Im allgemeinen halten Sträucher viel mehr Kälte aus als Blumen oder Kräuter. Viele Kunden haben Angst, dass die Sträucher kaputt gehen, sollte es im April noch mal kälter werden, berichtet Seyer. Diese Befürchtung ist unbegründet. Wenn der Trieb des Strauches erfriert, sollte der Trieb einfach abgeschnitten werden. Da die Pflanze selbst nicht erfroren ist, kann sie wieder einen Neutrieb entwickeln. Ein typischer Frühlingsstrauch ist beispielsweise die Blutjohannisbeere.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Immer beliebter werden Pflanzen, die bienen und vogelfreundlich sind. „Viele wollen ein Biotop in ihrem Garten schaffen“, sagte Seyer. Da empfehlen sich vor allem Pflanzen mit vielen Blüten oder Beeren. Besonders eignen sich dafür Obstgehölze wie Pfirsiche oder Zwergobst bei wenig Platz. Aber auch Weiden oder Wildrosen sind bienenfreundlich. Die Forythie ist nicht geeignet für die Tiere, da sie weder Pollen noch Nektar produziert. Für Vögel eignen sich vor allem Sträucher mit Beeren.

In "Pflanzen Kölle" in Wildau ist das Angebot längst auf Frühling eingestellt. Quelle: Laura Verseck

Für alle Pflanzen nach dem Einsetzen gilt, dass sie danach gewässert werden müssen. So schließt sich die Erde um die Wurzeln und es entstehen keine Luftlöcher. „Danach übergießen viele Leute ihre Pflanzen“, so Seyer. Im Frühjahr brauchen die Pflanzen noch nicht so viel Wasser wie im Sommer. Laut Seyer sollte die Erde nur leicht feucht sein.

Die Anpflanzung ist aber nicht die einzige Aufgabe im Frühling. Im März ist die richtige Zeit gekommen, um das Laub wegzunehmen und Obstbäume oder Sträucher zu beschneiden. Die Stauden sollten auf keinen Fall vor dem Frühjahr geschnitten werden, laut Seyer. Sie bieten den Sträuchern Winter- und Insektenschutz. So sind sie gegen Krankheiten resistenter.

Gut genährte Pflanzen sind weniger anfällig für Krankheiten

Auch die Böden und Beete sollten vorbereitet werden. Vor dem eigentlichen Frühlingsanfang am 21. März sollten die Böden umgegraben sein. Außerdem ist Düngen für die Böden sehr wichtig, da hier in der Region vor allem nährstoffarme Sandböden vorhanden sind. Durch das Düngen bekommt die Pflanze viele Nährstoffe. Solange eine Pflanze gut genährt ist, sind sie weniger anfällig für Krankheiten. „So brauchen die Kunden weniger Pflanzenschutzmittel“, sagte Seyer.

Zuletzt sollte der Rasen im Frühjahr vertikutiert und danach gedüngt werden. Dadurch wachsen weniger Moos und Unkraut im Garten. „Wir haben alles da. Die neue Saison kann losgehen“, so Seyer.

Von Laura Verseck