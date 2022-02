Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming: So wird das Wetter am Wochenende

Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Der zweite Wintermonat brachte an seinen letzten Tagen keine Änderungen mehr. Es blieb trüb und es regnete. Lediglich am vergangenen Freitag gab es noch etwas Sonne. An den letzten vier Tagen des Januar gab es in Baruth drei, in Luckenwalde vier und in Bestensee fünf Stunden Sonnenschein. Ein sehr bescheidenes Ergebnis, dass die Monatsbilanz auch nicht mehr retten konnte. Es reichte am Ende nur zu gut 70 Prozent der normalen Sonnenscheindauer.

Milde Tage in Luckenwalde, Bestensee und Baruth

Ähnlich sparsam ging der Januar mit den Niederschlägen um, wo wir bei knapp 80 Prozent der Niederschlagsmenge blieben. An den letzten vier Tagen kamen noch sechs mm/m² in Bestensee und je acht in Baruth und Luckenwalde hinzu. Vor allem am Wochenende war es sehr mild. Die höchsten Werte wurden am Sonnabend mit 9,2 Grad in Luckenwalde gemessen. An den anderen beiden Stationen wurden die 9 Grad nur knapp verfehlt. Der kälteste Tag war dann schon der Montag, an dem maximal 3,5 Grad erreicht wurden. Zum Monatsende war der Januar dann um 2,7 Grad wärmer, als das langjährige Mittel der Jahre 1991 bis 2020.

Das herausragendste Wetterereignis der letzten Woche war aber die Sturmlage am Sonntag. Am stärksten stürmte es in Baruth. Hier gab es den ganzen Tag über Sturmböen mit mehr als 80 km/h. Die stärkste Böe gab es gegen 10 Uhr mit 92,23 km/h. In Luckenwalde wurde die stärkste Böe mit 80,1 km/h und in Bestensee mit 74,45 km/h gemessen.

Die ersten Tage des Februars brachten keine Änderung beim Wetter. Lediglich Baruth ragte mit 7 mm Regen etwas heraus. Sonst waren es nur um die 3 mm. Auch die Sonnenscheindauer war mit 1 bis 2 Stunden sehr bescheiden. Die Temperaturen unterschieden sich kaum von denen im Januar.

Regen, Graupel und Gewitter in Sicht

Leider sieht es auch in den nächsten Tagen nicht nach einer Änderung aus. Ganz im Gegenteil. Es wird noch etwas ekliger. Am Freitag ist es meist bedeckt und es gibt Regen oder Sprühregen. Dazu weht ein mäßiger, teils böiger Südwestwind. Die Höchstwerte liegen bei milden 6 bis 8 Grad. In der Nacht überquert uns dann eine Kaltfront, die Sturmböen mit sich bringt. Nach dem Durchzug der Front weht der Wind mäßig aus Nordwest. Dabei ist es wechselnd bewölkt mit Schauern. Am Morgen erwarten uns dann 3 bis 4 Grad. Am Sonnabend wechseln sich Wolken und Sonne ab. Bei frischem bis starkem Westwind gibt es Schnee- und Regenschauer, teilweise fällt auch Graupel.

Karl-Heinz Krebs. Quelle: privat

Einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. In Schauernähe sind Sturmböen möglich. Die Höchstwerte erreichen 4 bis 6 Grad. Die Nacht zum Sonntag beginnt zunächst Klar. Später ziehen von Nordwesten Wolken auf, die Regen mit sich bringen. Der Wind, der zwischenzeitlich nachgelassen hat, frischt wieder böig auf. Die Temperaturen sinken zunächst auf 3 bis 4 Grad, steigen aber im Laufe der Nacht um 1 bis 2 Grad an. Am Sonntag ist es bedeckt und zunächst regnet es anhaltend. Im Laufe des Tages gibt es dann nur noch einzelne Regen- oder Schneeregenschauer. Vereinzelt sind auch wieder Gewitter möglich. Der Wind weht frisch bis stark aus Südwest, vereinzelt kann es stürmische Böen geben. Mit 5 bis 7 Grad wird es wieder milder. In der Nacht zum Montag ist es bedeckt mit einzelnen Schneeregenschauern. Der Wind weht weiterhin frisch bis mäßig und die Temperaturen sinken auf 3 bis 4 Grad.

Bauernregeln muntern zum Ende des Winters auf

Auch in der nächsten Woche sieht es nicht nach einer Änderung aus. Die Temperaturen liegen näher an den zehn, als an den fünf Grad. Es bleibt bei vielen Wolken, nur die Niederschläge lassen langsam nach. Ein Wintereinbruch ist bis zur Monatsmitte nicht in Sicht.

Die Bauernregeln stimmen uns auf das nahende Ende des Winters ein. So heißt es für den gestrigen Tag: „Sankt Blasius ist auf Trab und stößt dem Winter die Hörner ab.“ In das gleiche Horn stößt eine Regel für den morgigen Tag: „Am Fünften, am Agathentag, da rieselt das Wasser den Berg hinab.“ Schließlich geht auch eine Regel für den Sonntag in diese Richtung: „Nach dem Dorotheentag, kein Schnee mehr gerne kommen mag.“ Natürlich ist es viel zu früh, den Winter 21/22 für beendet zu erklären. Allerdings schließt sich das Fenster für den Winter mit jedem Tag. Immerhin beträgt die Sonnenscheindauer heute schon 9 Stunden und 15 Minuten. Am 17. Februar fallen die zehn Stunden. Die Sonne steht jeden Tag etwas höher und macht es damit dem Winter immer schwerer.

Hundertjähriger Kalender sieht bitterste Kälte

Einzig der Hundertjährige Kalender hält unbeirrt am Winter fest. So lautet seine Prognose für das Wochenende: „Es schneit, nachts ist es kalt“ und für den Montag „Es ist kälter als jemals, es friert bis in die Keller“. Den Vogel, im wahrsten Sinne des Wortes, schießt dann der Dienstag ab: „Die Kälte wird schlimmer, die Amseln erfrieren.“ Das muss ich dann aber auch nicht haben.

Von Karl-Heinz Krebs