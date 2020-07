Dahmeland-Fläming

Am Wochenende gibt es verschiedene Veranstaltungen, darunter ein erstes Konzert im Klassmo Luckenwalde, ein Musical zum Thema Liebe, eine Reise in die Welt der Fledermäuse und vieles mehr. Bei allen Veranstaltungen gelten auch weiterhin die nötigen Hygieneregeln.

Jüterbog. Die Selbsthilfegruppen Jüterbog in der Mönchenstraße 44 können wieder ihr Programm erweitern. Die Betreuungsgruppe für Demenzkranke findet jeden Freitag in der Zeit von 9 Uhr bis 14 Uhr statt. Auch neue Besucher sind herzlich willkommen.

Dahme. Das Kino-Café am Südhag 1 in Dahme zeigt freitags um 17 Uhr die Animationsfortsetzung Trolls World Tour. Hier müssen Poppy und Branch entdecken, dass es noch andere Trolle und andere Musikrichtungen da draußen gibt. Eine Hardrocker-Trollin will jedoch die Harmonie zerstören. Um 20 Uhr gibt es dann den FSK-16-Thriller „Countdown“ zu sehen. Hier entpuppt sich die Technik als Bote lebensgefährlicher Nachrichten. Eine App mit herunterzählendem Timer will den Todeszeitpunkt der Nutzer vorhersagen können. Was als Witz beginnt, wird zum Alptraum.

Zeesen. Die Skatfreunde von Königs Wusterhausen laden sowohl neugierige Neulinge als auch alte Skat-Hasen wieder für den Freitag auf den Sportplatz in Zeesen ein. Denn dort findet der nächste Preisskat statt. Der Skatabend beginnt in gemütlicher und geselliger Runde um 18.30 Uhr.

Sherlock auf der Orgel oder lieber ein Musical über Herzschmerz?

Ludwigsfelde. Am Freitag von 9.30 Uhr bis 12 Uhr findet auf dem Marktplatz Ludwigsfelde im Rahmen eines Informationsstandes eine „Sprechstunde unter freiem Himmel“ der Partei Die Linke statt. Die Landtagsabgeordnete im Landtag Brandenburg, Isabelle Vandrè, steht Interessierten Rede und Antwort zu aktuellen Themen der Landespolitik und der Arbeit der Landtagsfraktion. Aber auch über Themen vor Ort können Bürger mit ihr ins Gespräch kommen. Mehr Informationen gibt es unter Tel. 0 33 71/63 22 67 oder per E-Mail an info@dielinke-teltow-flaeming.de.

Zeuthen. Das nächste Konzert im Rahmen der sommerlichen Orgelmusiken, die Kreiskantor Christian Finke-Tange in den Kirchengemeinden Wildau und Zeuthen anbietet, findet am kommenden Samstag um 18 Uhr in der Martin-Luther-Kirche Zeuthen statt. Das Besondere ist dieses Mal, dass das Orgel-Konzert ganz im Zeichen des Jazz stehen wird. Das Publikum darf sich auf ein abwechslungsreiches Musikprogramm freuen. Zu hören sein werden neben Bachs wegweisender d-Moll Toccata, die wohl auch Nichtorgelfans wiedererkennen werden, das Menuett „Jazzique“ und „A Dream of Love“ von Johannes Matthias Michel. Den Abschluss der Musikauswahl bildet die mit Augenzwinkern komponierte Sherlock-Holmes-Suite des Hamburger Komponisten Andreas Willscher. Ihm gelingt es, die originellen Stimmungen aus den bekannten Detektiv-Büchern von Arthur Conan Doyles aufzugreifen und diese musikalisch in seinen Melodien widerzuspiegeln. An der Steinmeyer Orgel von 1914 wird Christian Finke-Tange sein musikalisches Können zeigen. Der Eintritt zum Orgelkonzert ist wie immer frei.

Falk Zenker und Florian Mayer sind am Sonntag im Klassmo Luckenwalde. Quelle: Promo

Beeskow. Am Sonnabend wird um 20 Uhr auf der Burg Beeskow das Musical „Die Schule der Liebenden oder So machen’s alle“ aufgeführt. In dem Stück dreht sich alles um den Herzschmerz. Wie sieht es mit der Treue aus? Hat Mozart Recht, wenn er beweisen möchte, dass Frauen schneller untreu werden als Männer? Ist im Musical die Welt noch in Ordnung oder flüchten wir lieber im Dreivierteltakt in die plüschige Operette? Diesen und noch vielen anderen Fragen spürt das Frankfurter Kleist-Forum in Kooperation mit der Oper Oder-Spree nach. Regie und Konzept liegen in der Hand von Ulrika Lang. Die ausgebildete Tänzerin und Opernsängerin gibt ihre Erfahrungen nicht nur im Rahmen der Oper Oder-Spree, sondern auch in ihrer Ballettschule in Frankfurt (Oder) weiter. Karten sind an der Abendkasse oder telefonisch unter 0 33 66/35 27 13 erhältlich. Es gelten weiterhin die aktuellen Hygienemaßnahmen. Bei Regen findet der Abend im Schützenhaus Beeskow statt.

Luckenwalde. Eltern und ihre Zwillinge sind zu einem Vormittag am Samstag in den Garten der Villa Paletti von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr eingeladen. Anmeldung unter Tel. 0 33 71/4 03 22 13 oder fz.plus@drk-flaeming-spreewald.de.

Felgentreu. Die Veranstalter der offenen Gärten kündigen an, dass wieder die Möglichkeit besteht, Besucher unter Beachtung der Hygienemaßnahmen in den privaten Gärten zu begrüßen. Marlis und Aribert Herrmann öffnen ihren Garten in Felgentreu, Kemnitzer-Straße 11 am Sonnabend.

Luckenwalde. Alleinerziehende können zusammen mit ihren Kindern im Garten der Villa Paletti in Luckenwalde am Samstag bei Spiel und Kaffee einen anregenden Nachmittag verbringen. Der Single-Familientreff findet von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr statt. Für das Treffen kann man sich unter Tel. 0 33 71/4 03 22 13 oder per E-Mail an fz.plus@drk-flaeming-spreewald.de anmelden.

Ludwigsfelde. Die Stadt Ludwigsfelde feiert am Samstag zwischen 15 Uhr und 20 Uhr anlässlich des 55-jährigen Stadt-Jubiläums ein Hoffest im Klubhaushof. Es gibt ein Programm für die ganze Familie mit Musikeinlagen zu Folkpop, Country und vielem mehr. Auch ein Feuerspucker erklärt mit viel Humor das heiße Element. Der Eintritt ist frei, die Teilnehmerzahl begrenzt.

Den Nachttieren auf der Spur und geführte Radtouren

Briescht. Ein verspätetes Saisonstartkonzert findet in der Alten Försterei Briescht am Sonnabend statt. Um 20 Uhr spielt die Liveband Whiskey Milk & Water. Gespielt wird ein Programm von Blues bis hin zu rockigen Stücken und vielen Oldies. Der Einlass beginnt ab 19 Uhr, Reservierungen unter Tel. 03 36 74/4 27 13 oder per E-Mail an post@alte-foersterei-briescht.de.

Tierisches Nachtleben: Der Gesang der Felsermäuse kann mit einem besonderen Detektor hörbar gemacht werden. Quelle: Susanne Schmitt

Görlsdorf. Am Samstag von 20 Uhr bis 23 Uhr findet im Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen eine spannende Mitmachaktion statt. Bevor es auf Expedition in den Abendwald geht, weckt ein Bildervortrag von Constanze Schild die Neugierde auf das Leben der heimischen Fledermäuse. Die für das menschliche Ohr kaum wahrnehmbaren Rufe werden mit Detektoren hörbar gemacht. Die Teilnehmer erfahren viel Spannendes über die verschiedenen Flattertiere im Nachtwald. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 0 35 44/55 77 55 oder an wanninchen@sielmann-stiftung.de. Infos unter www.wanninchen-online.de.

Zeesen. Am Sonntagnachmittag ab 14.30 Uhr sind Musikfreunde eingeladen, im „Schlagergarten“ vom Zeesener Hof vorbeizuschauen. Denn dann findet wieder der Kaffeeklatsch statt. Lothar Voigt und die frisch gegründete Musikgruppe Halbtrocken spielen Songs unter dem Motto „Golden Memories“ und versprechen ein unterhaltsames Live-Konzert.

Groß Machnow. Eine geführte Radtour „Auf nach Kallinchen“ wird am Sonntag ab Groß Machnow angeboten. Abfahrt ist um 10 Uhr an der Dorfkirche Groß Machnow. Die Tour ist circa 36 Kilometer lang. Unterwegs ist eine Einkehr eingeplant. Aufgrund der aktuellen Situation sind Voranmeldungen notwendig, entweder telefonisch unter Tel.: Tel. 03 37 08/44 50 40 oder per E-Mail an info@radtouren-rangsdorf.de.

Am Sonntag unter freiem Himmel

Eichwalde. Ein Open-Air-Gottesdienst findet am Sonntag in der evangelischen Kirche in Eichwalde statt, um den sanierten und neu gestalteten Vorplatz mit frisch angelegtem Weg einzuweihen. Der Vorplatz bietet nun auch einen zeitgemäßen behindertengerechten Zugang zur Kirche. Der Gottesdienst beginnt um 10.45 Uhr.

Im Klassmo in Luckenwalde will man den Vorstoß wagen und lädt für den Sonntag von 18 Uhr bis 20 Uhr für eine erste kulturelle Veranstaltung in Corona-Zeiten ein. Es wird ein Frischluftkonzert mit zwei Klangkünstlern im Klassmo-Innenhof. Falk Zenker wird im Livekonzert nicht nur seine Gitarre bemühen, sondern auch seine Looping-Künste zeigen. Unterstützt wird er dabei von den Violinklängen von Florian Mayer. Wenn die beiden Musiker auf der Bühne zusammentreffen, überraschen sie laut einer Pressemitteilung mit meditativer Stille bis hin zu rauschendem Gewittergrollen. Ihr Musikprogramm ist ein Zusammenspiel aus verträumten Fantasien und spontaner, humorvoller Unterhaltung. Auf dem Programm stehen Mayers Paganini-Bearbeitungen sowie verschiedene Kompositionen und Bearbeitungen von Zenker. Dabei bewegen die beiden sich durch unterschiedlichste Musikgenres, zu hören gibt es zum Beispiel mittelalterliche Lieder, Klassik, Flamenco und abgedrehte Weltmusikmoderne. Beim Konzert sind Musiker und Publikum überdacht und es ist ausreichend Platz vorhanden, um die notwendigen Abstandsregeln einhalten zu können. Die Veranstalter freuen sich, den Neustart der Kulturreihe zu feiern und bitten um eine rechtzeitige Anmeldung. Karten gibt es im Vorverkauf direkt im Klassmo-Café oder über die Website www.klassmo.de. Mehr Informationen zu den Künstlern lassen sich im Internet abrufen unter www.falk-zenker.de und www.flomay.de.

