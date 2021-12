Dahmeland-Fläming

Im Fernsehen und in den verschiedenen Mediatheken der TV-Kanäle sind derzeit mehrere Serien- und Filmproduktionen zu finden, die zum Teil in den Kreisen Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming entstanden.

Zum Beispiel die Folge „Sterben auf Probe“ der ZDF-Krimiserie „Ein starkes Team“: Die ist 2020 unter anderem in Eichwalde entstanden und in der Mediathek verfügbar. Dort können auch die Folgen der ZDF-Neo-Serie „Liebe. Jetzt!“ gesehen werden, unter anderem die der Christmas-Edition. Für „Die SMS“ wurde Groß Köris zum Drehort.

Schulzendorf war Drehort für „Glauben“ von Ferdinand von Schirach

Schulzendorf dagegen wurde für die erste Staffel von „Glauben“ nach Ferdinand von Schirach neben Potsdam zur idealen Location. Gestreamt werden kann die Staffel über tvnow.

Dort ist auch die dritte Staffel der Serie „Wir sind jetzt“ verfügbar, für die unter anderem in Schönefeld und Ludwigsfelde gedreht wurde. Auch die Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ entsteht immer wieder mal in der Dahmeland-Fläming-Region.

Dreharbeiten in Kallinchen und Baruth

Für die dritte Staffel der beliebten ARD-Serie „Die Heiland – Wir sind Anwalt“ wurde in Kallinchen gefilmt. Die „Eifelpraxis“ befindet sich immer wieder mal in Teltow-Fläming statt in der Eifel, denn für die momentan in der ARD-Mediathek einsehbaren Folgen „Chancen“ und Familiengeheimnisse wurde in Ludwigsfelde und Baruth gedreht.

Dort fanden auch die Macher der beliebten ZDF-Filmreihe „Ella Schön“ passende Kulissen. In Baruth sind Szenen für die neuen Folgen „Land unter“ und „Familienbande“ entstanden.

Neue Serie mit Moritz Bleibtreu auch in Ludwigsfelde gedreht

Trebbin, Gröben und Jütchendorf dagegen tauchen in dem Thriller „Die Jägerin – nach eigenem Gesetz“ mit Nadja Uhl auf, zu finden in der ZDF-Mediathek. Auf dem Streamingdienst joyn ist die neue Serie „Blackout“ mit Moritz Bleibtreu zu finden, für die auch in Ludwigsfelde und Kallinchen gedreht wurde. In Wünsdorf entstanden Szenen für die eigentlich in der Uckermark spielende ZDF-Serie „Doktor Ballouz“. Teilweise noch nicht im Fernsehen ausgestrahlt ist die neue Staffel der Serie „Blutige Anfänger“, die aber schon komplett in der ZDF-Mediathek zu finden ist. Gedreht wurde unter anderem in Ludwigsfelde.

Siethen wurde Drehort für Folgen der Staffel 10 von „Letzte Spur Berlin“, ebenfalls ZDF-Mediathek. Statt an der Küste ermittelt die „Soko Wismar“ in Staffel 18 teilweise in Gröben. Und für die erste Staffel von „Para – Wir sind King“ wurde in Werben, Siethen und Hennickendorf gedreht. Diese Serie ist allerdings nur über kostenpflichtige Streaminganbieter abrufbar.

