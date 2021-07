Teltow-Fläming

Wer am Wochenende in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald noch nichts vorhat, muss sich keine Gedanken machen. Angebote gibt es genügend. Das sind die Tipps zum Wochenende für Kurzentschlossene in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald:

Tangoklänge in Kleinbeeren

Patrycia de la Fuente Lorenzo am Cello und Gerhard A. Schiewe am Akkordeon entführen in die Welt des Tango – beim Kleinbeerener Musiksommer. Quelle: Cornelis Voogdt

Kleinbeeren. Zur zweiten Auflage des diesjährigen Musiksommers in Kleinbeeren sind Besucher am Sonntag, dem 25. Juli, in der Dorfkirche willkommen. Dort wird um 17 Uhr das immaterielle Unesco-Weltkulturerbe Argentiniens erklingen. Der Tango ist nicht nur Gesellschaftstanz, sondern auch Musikrichtung. Das werden Patrycia de la Fuente Lorenzo am Cello und Gerhard A. Schiewe am Akkordeon mit Virtuosität und Esprit beweisen.

Die aus Madrid stammende Cellistin und der Akkordeonist widmen sich in ihrem Duo-Programm dem Tango in seinen verschiedensten Facetten. Zu ihrem Repertoire zählen Klassiker von Carlos Gardel bis hin zum Tango Nuevo von Astor Piazzolla sowie Kompositionen des französischen Akkordeonisten und Komponisten Richard Galliano in eigenen Arrangements und faszinierender Interpretation, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Veranstalter, der Kulturverein Großbeeren und die Evangelische Kirchengemeinde, bitten die Besucher des Konzertes, die AHA-Regeln zu beachten (Maske, Abstand). Bis zu 50 Zuhörer dürfen in die Kirche, die anderen müssen draußen Platz nehmen. Ab 16 Uhr wird ein Kaffee-und-Kuchen-Büffet angeboten. Wieder ist der Eintritt frei, Spenden sind erwünscht.

Programmänderungen sind möglich. Der Kulturverein bittet Interessierte, sich vor Konzertbeginn unter www.kulturverein-grossbeeren.de oder Tel. 033701/5 94 47 zu informieren.

Nachdenkliche und aufrüttelnde Texte

Eric Fish & Friends treten am Samstag in Zernsdorf auf. Quelle: Uwe Nimmrichter

Zernsdorf. Der Zernsdorfer Sänger Eric Fish kehrt zurück auf die Bühne. Der Auftritt nach fast einjähriger Zwangspause wird ein Heimspiel. Seine Band „Eric Fish & Friends“ spielt am Samstag, dem 24. Juli, im Park des Bürgerhauses in Zernsdorf.

„Fish & Friends“ präsentieren beim Konzert das neue Album „Gezeiten“, das im August 2020 erschien. Das Gezeiten-Album enthält zwölf deutschsprachige Lieder. Eric Fisch beschreibt sie als musikalisch spartanisch und fantasievoll arrangiert, als nachdenklich und aufrüttelnd. Mit ihm spielen Gerit Hecht, Rainer Michalek und Friedmann Mäthger. Von „Fish & Friends“ erschienen bisher sechs Alben und eine DVD. Es ist das Solo-Projekt des Subway-to-Sally-Frontmannes Eric Fish.

Am Abend des Konzerts wird zudem eine Ausstellung eröffnet. Bilder und Skulpturen von Zahnarzt Andreas Jennewein sind zu sehen und beim Frühschoppen am Sonntag, dem 25. Juli, geht es musikalisch weiter, die Band „Fox on the Run“ tritt auf.

Für das Konzert am Samstag beginnt der Einlass um 17 Uhr. Karten gibt es unter anderem in der Post Zernsdorf, in Cocas Angelladen und im Bürgerhaus sowie telefonisch unter 03375/52 37 63.

Die Vernissage ist zwischen 18 und 19 Uhr geplant, danach beginnt das Konzert mit dem Vorprogramm. Besucher müssen keine Corona-Tests oder Impfungen nachweisen, sie werden aber registriert. Ansonsten gelten die bekannte Abstands- und Hygieneregeln.

Virtuoses, Klassik und Jazz

Das Duo JanDi ist am Freitag zu Gast beim Blankenseer Musiksommer. Quelle: Irina Maier

Blankensee. Zum zweiten Konzert im Rahmen des Blankenseer Musiksommer laden die Veranstalter für Freitag, 23. Juli, zu einem Konzert mit Klarinette und Piano in die Johannische Kirche in Blankensee ein.

Das Duo „JanDi“, Dimitri Schenker an der Klarinette und Jan Weigelt am Piano, bietet ein abwechslungsreiches Programm dar, eine „Zeitreise auf dem musikalischen Regenbogen“.

Hierbei stehen in einer Mischung Virtuoses, populäre Klassik und Jazz nebeneinander. Gespielt werden Stücke von Guiseppe Verdi, Robert Schumann, Luigi Bassy, George Gershwin und anderen. Die beiden Interpreten sind zwei an renommierten Musikhochschulen ausgebildete Vollblutmusiker, die sich intuitiv verstehen und mit Leichtigkeit die Grenzen zwischen sogenannter E- und U-Musik spielerisch-fantasievoll überwinden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Vor dem Konzert wird ab 18 Uhr am Landhaus Waldfrieden wieder ein Imbiss angeboten. Zu beachten sind weiterhin die Maskenpflicht und die ausgewiesenen und gesetzlich gültigen Abstands- und Hygienevorschriften.

Tickets sind online unter www.blankenseer-musiksommer.org und an der Abendkasse erhältlich.

Kammermusik und Choralsätze

Noelia Meliàn Cruz musiziert am Freitag in der Kreuzkirche Königs Wusterhausen. Quelle: Privat

Königs Wusterhausen. In der Kreuzkirche Königs Wusterhausen findet am Freitag, 23. Juli, um 19.30 Uhr die nächste musikalische Abendandacht der fortlaufenden Andachtsreihe „Vaterunser – entdecken“ statt. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stehen die Worte „... unser täglich Brot gib uns heute“. Gedanken und Texte zu diesem Thema spricht Pfarrer Reinhard Kees, der viele Jahre als Referent des Berliner Missionswerkes in Afrika tätig war. Musizieren werden an diesem Abend Noelia Meliàn Cruz (Oboe), Ulrike Paetz (Viola), Alexander Koderisch (Violoncello) und Christiane Scheetz (Cembalo). Aufgeführt werden Kammermusik und Choralsätze zur Melodie des Liedes „Vater unser im Himmelreich“ von Johann Sebastian Bach und seinem Sohn Carl Philipp Emanuel Bach. Noela Meliàn Cruz kommt aus Teneriffa und studierte am „Konservatorium für Musik der Kanarischen Inseln“. An der Universität der Künste in Berlin schloss sie ihr Masterstudium mit der Spezialisierung für Barockoboe und deren historische Interpretation ab. Orchestererfahrungen konnte die Künstlerin bei führenden europäischen Orchestern für Alte Musik sammeln.

Mittelalterliches Spektakel in Bad Belzig

Die „Rabenbrüder" werden für die musikalische Unterhaltung auf Burg Eisenhardt sorgen. Quelle: Picasa

Bad Belzig. Am Wochenende können Besucher auf dem Gelände der Burg Eisenhardt in Bad Belzig ins Mittelalter eintauchen. Am Samstag, dem 24. Juli, sowie am Sonntag, dem 25. Juli, öffnen sich die Burgtore jeweils ab 11 Uhr zu einem mittelalterlichen Spektakulum, das nicht nur Menschen begeistert, die selbst gerne in originalgetreue Gewänder schlüpfen.

Auf dem Programm steht an beiden Tagen ein bunter Mix aus Musik, Reenactment, Gauklern und Demonstrationen von alten Gewerken.

Handwerker- und Händlerstände gestalten einen historischen Marktalltag wie einst, so dass es überall etwas zum Staunen und zu Sehen gibt. So kann man unter anderem die Filzerei, die Keramikerin, den Wippdrechsler, die Weberei und viele weitere Handwerker bei der Arbeit erleben.

Auch allerlei Künstlervolk findet sich auf dem Markte ein und entführt die Besucher in die längst vergessene Zeit.

So unterhält der Gaukler „Laut’n Hals“ mit loser Zunge das Volk und sorgt mit seinen Kunststücken für Kurzweil. Eine Feuer- und Fakirshow zeigt die Gruppe „Braxas A“. Die Zuschauer können sich von aufregenden Tricks und Kunststücken verzaubern lassen und über ausgefeilte Akrobatik mit feurigem Zubehör freuen.

Im Ritterlager kann man die Mannen beim Lagerleben beobachten. Kampfesmutig bis zur letzten Minute verteidigen die Ritter und Knappen mit scharfem Schwert ihre Auffassung von Ruhm und Ehre.

Auf historischen Instrumenten bringen die „Spielluden“ von den „Rabenbrüdern“ und das Duo „Sack & Pacc“ mit alten Liedsätzen und mittelalterlichen Melodien die Zeit der Ritter und Burgen näher.

Auch an die kleinsten Besucher ist beim großen Mittelalter-Spektakel gedacht: Sie können ihre eigene Kerze ziehen, sich beim Armbrustschießen und Axtwerfen ausprobieren oder mit dem historischen Karussell fahren, das zwar nur mit reiner Muskelkraft betrieben wird, sich aber trotzdem schnell dreht.

Für das leibliche Wohl sorgen über das ganze Veranstaltungsgelände verteilt Garküchen und Tavernen. Ritterbier und Met, Braten und Fladen, Knoblauchbrot und andere Köstlichkeiten stehen auf der mittelalterlichen Speisekarte und laden zum genussvollen Schlemmen ein.

Benefizkonzert für Kinder in Ahrweiler

Jühnsdorf. Unter dem Motto „KiMu“ hilft „KiTa“ findet am Sonntag, dem 25. Juli, ein Benefizkonzert in der Jühnsdorfer Kirche für Kinder im Überflutungsgebiet des Landkreises Ahrweiler statt. Die Kirchenmusiker Peter-Michael Seifried (Jerusalem), Christopher Sosnick (Teltow), und Bärbel Wunsch (Förderverein i.Gr. „Himmlische Kultur-Dorfkirche Jühnsdorf“) sowie Pfarrer Steffen Wegener (Marienfelde) möchten dazu einladen, sich an der direkten Hilfe für die 224 Kinder der durch die Flut zerstörten Kita St. Laurentius in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, zu beteiligen. Das Konzert beginnt am Sonntag um 16 Uhr.

Ein weiteres Benefizkonzert soll am 8. September um 18 Uhr auf dem Marktplatz in Teltow stattfinden.

Von MAZonline