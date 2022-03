Dahme: Stadt prüft jetzt Neubau für Sportwelt

Dahme

Der Findungsprozess um die Zukunft der Sportwelt in Dahme geht in die nächste Runde. Nachdem verschiedene Umbau-und Sanierungsvarianten auf dem Tisch liegen und schon mehrfach diskutiert wurden, soll jetzt auch noch ein Neubau geprüft werden. Darauf haben sich die Stadtverordneten einstimmig geeinigt.

Fördermittel für Neubau könnten zurückgefordert werden

Der Dahmer Ortsbeirat hatte die neue Idee jetzt offiziell ins Spiel gebracht und eine entsprechende Beschlussformulierung beantragt. „Ein Neubau birgt zwar Risiken, ist aber vielleicht doch die bessere Lösung“, sagt der Ortsvorsteher Marco Dastig (Freie Wähler/CDU). Als ein Risiko sieht er, dass „schon erhaltene und investierte Fördermittel eventuell zurückgezahlt werden müssten, wenn die Sportwelt abgerissen und durch einen Neubau ersetzt würde“. Jörg-Uwe Lehmann (Freie Wähler/CDU) befürchtet genau das: „Es gibt schon Signale, dass Fördermittel im Fall eines Abrisses der Sportwelt zurückgefordert würden.“ Thomas Kuhl (SPD) gibt außerdem zu bedenken: „Wenn wir einen Neubau und damit den Abriss des Objekts beschließen, ist etwa ein Jahr lang kein Sportbetrieb dort möglich. Ob vor allem ältere Vereinsmitglieder nach einem Jahr Pause wiederkommen, ist fraglich.“ Er regte an, darüber nachzudenken, „ob es auch möglich ist, ein neues Sport-und Freizeitobjekt an anderer Stelle zu errichten. Der Betrieb in der Sportwelt könnte weitergehen, das Objekt nach Fertigstellung des Neubaus dann veräußert werden.“

Rico Oppitz (Die Linke) würde „alle Möglichkeiten prüfen. Die vom Ortsbeirat favorisierte Variante 7 mit integriertem Multifunktionsraum ist zwar die beste aller vorliegenden Varianten, jedoch sehr teuer.“ Etwa 5,5 Millionen Euro soll die Vorzugsvariante des Ortsbeirats kosten, wegen steigender Baukosten wohl eher eine Million Euro mehr, wie der Architekt Christof Trebschuh eingeräumt hatte während der vergangenen Stadtverordnetensitzung.

Dahme will Kosten prüfen lassen, ehe eine Entscheidung fällt

So viel Geld in ein dann immer noch altes Objekt zu stecken hat bei den Kommunalpolitikern zu der Erkenntnis geführt, nun doch auch einen Neubau zu prüfen. „Sollte dieser teurer werden als unsere Vorzugsvariante, dann sollten wir die Variante 7 weiterverfolgen“, sagt Marco Dastig. Die Stadtverordneten sehen das genauso und stimmten einstimmig für den Vorschlag des Ortsvorstehers.

Von Andreas Staindl