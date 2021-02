Dahme

Der Wunsch, anderer Menschen Hab und Gut und zuweilen auch deren Leben zu retten, ist der Stoff, aus dem Feuerwehrleute gemacht sind. Das daraus entstehende Gemeinschafts- und Kameradschaftsgefühl eint und trägt die Kameraden und Kameradinnen auch in schwierigen Situationen.

Steffen Fuchs ist einer von ihnen. Seit Jahresbeginn ist der 36-jährige Dahmenser Chef der Ortsfeuerwehr seines Heimatortes. Seine erste Begegnung mit den entschlossenen Rettern liegt genau 22 Jahre zurück und stellte die Weichen für sein heutiges Engagement. Die Geschichte dahinter ist eher ungewöhnlich.

„Im Grunde genommen war ich ein Brandstifter“

„Im Grunde genommen war ich ein Brandstifter“, blickt Fuchs auf jenen Abend zurück, den er als 14-Jähriger zusammen mit Kumpels auf einem ehemaligen Kasernengelände am Dahmer Stadtrand verbrachte. Aus der als Spaß gedachten Kokelei wurde unabsichtlich Ernst und bescherte den damaligen Feuerwehrleuten einen Großeinsatz. „Einer von ihnen war mein älterer Bruder, der mir mit dem Satz ,Nun ab in die Feuerwehr’ eine Schelle gab“, blickt Steffen Fuchs zurück.

Am letzten Wochenende wurden am Körbaer Teich morsche Bäume gefällt. Die Tasse heißer Tee zwischendurch tat nicht nur dem Wehrführer gut. Quelle: Feuerwehr Dahme

Das Wir-Gefühl und die Aufopferungsbereitschaft der Feuerwehrleute begeisterten ihn schnell und verdrängten nach und nach auch die Schuldgefühle des Jugendlichen, der es toll fand, einer von ihnen zu sein. „Blut geleckt und dabei geblieben“, bringt Steffen Fuchs es selbst auf eine einfache Formel.

Die Liste der Lehrgänge, die der heranreifende Kamerad anfänglich in der Jugend-, später dann in der aktiven Wehr absolvierte, ist lang und reicht vom Trupp-, Gruppen- und Zugführer bis zur technischen Hilfeleistung, der Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger, der Eigenrettung von Kameraden inklusive der Höhenrettung bis zum Umgang mit atomaren, biologischen und chemischen Gefahrstoffen.

Die Anfrage des Amtsbrandmeisters überraschte

„Klar hab ich mir früher manchmal ausgemalt, wie es wäre, wenn ich mal irgendwann Wehrführer werden würde, aber weil es so viele andere, gut qualifizierte Kameraden gab, hab ich nicht dran geglaubt“, gesteht Steffen Fuchs. Umso überraschter war er dann, als er Ende vergangenen Jahres von Amtsbrandmeister Karsten Schmidt gefragt wurde, ob er für den inzwischen nach Dresden umgezogenen Wehrleiter einspringen würde.

Auch in der Wehr stieß die Idee auf Zustimmung. Das letzte Wort hatte Steffen Fuchs’ Frau. Sie signalisierte ihr Einverständnis, dass ihr Mann künftig noch mehr seiner Freizeit in der Wehr verbringt, mit den Sätzen: „Ich hab’ dich als Feuerwehrmann kennengelernt und geheiratet. Wenn du das machen willst, ist das so in Ordnung.“

Wenn schon, dann auch richtig

„Und das war vor allem in den ersten Wochen ziemlich viel, denn wenn ich etwas mache, dann will ich es auch gut machen und wollte mich deshalb besonders intensiv einarbeiten“, erläutert Fuchs, der nach wie vor ehrenamtlich aktiv ist und sein Geld als Garten- und Landschaftsbauer und Baumkletterer verdient. „Heute eine Stützpunkt-Wehr mit 43 aktiven Kameraden und eine aus fünf Fahrzeugen bestehenden Flotte zu führen, kann man mit den Aufgaben eines Ortswehrführers von vor zehn Jahren nicht mehr vergleichen“, ergänzt Schmidt und verweist auf den Spagat zwischen straffer Führung, Motivation und bürokratischem Aufwand.

Dass die Ortswehr in diesem Jahr bereits fünf Einsätze absolvierte zeigt, wie wichtig ihr Tun ist. Im Schnitt rücken die Dahmer Kameraden im Jahr um die 100 Mal aus, um Brände zu löschen, Unfallopfer zu bergen, Ölspuren zu beseitigen, bei Munitionssprengungen das Gelände zu sichern oder technische und Tragehilfe zu leisten.

„Die Zeit, die mir neben Beruf und Feuerwehr bleibt, gehört der Familie“, sagt Fuchs, der stolzer Vater einer dreijährigen Tochter ist.

Von Uwe Klemens