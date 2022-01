Corona-Gedenken - Klosterkirche in Dahme: 262 Kerzen in Gedenken an die Corona-Toten in Teltow-Fläming angezündet

„Jede Kerze zeigt, wie bitter Ernst die Lage ist“, lautete einer der Sätze, der am Mittwochabend vor der Dahmer Klosterkirche mehrfach zu hören war. Mit 262 Lichtern wurde dort der Toten gedacht, die im Landkreis der Pandemie bisher zum Opfer fielen.