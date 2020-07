Dahme

Das traditionelle Sommertheater vor der Dahmer Schlossruine geht in die nächste Runde. Freunde des früher in Altes Lager beheimateten Theater89 dürfen sich erneut auf eine sommerliche Aufführung freuen, mit der die Theatertruppe seit Jahren im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen auf Tour durch ihre Mitgliedsstädte begibt. Am kommenden Freitag, also am 10. Juli, um 20 Uhr ist Dahme an der Reihe.

Aufgeführt wird diesmal das Lustspiel „Der zerbrochene Krug“, das der Dramatiker Heinrich von Kleist vor mehr als 200 Jahren schrieb. Die Handlung spielt im Jahre 1685 in einem niederländischen Dorf bei Utrecht. Dorfrichter Adam muss über eine Tat zu Gericht sitzen, die er selbst begangen hat. Die Charaktere könnten aber auch aus heutigen Tagen und aus dieser Region stammen. Ein zerbrochener Krug ist das Corpus delicti.

Karten ausschließlich im Vorverkauf

In diesem Jahr wird es die Karten für das Sommertheater ausschließlich im Vorverkauf geben. Auf Grund der noch immer wegen der Coronakrise geltenden Abstandsregelungen kann nur eine begrenzte Anzahl an Tickets verkauft werden. Statt auf Bänken sitzen die Zuschauer diesmal im Abstand zueinander auf Stühlen. Karten für die Aufführung sind in der Tourist-Info im Erdgeschoss des Dahmer Rathauses erhältlich.

Vor der Veranstaltung und in der Pause wird für das leibliche Wohl gesorgt. Es gibt traditionelle Soljanka und Currywurstpfanne aus der Gulaschkanone, sowie Brezeln und belegte Baguettes.

Einlass ab 19 Uhr, Vorstellungsbeginn um 20 Uhr.

Von Uwe Klemens