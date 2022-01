Dahme

Sommerliche Temperaturen, doch die Tore zum Schwimmbad in der Nachbarschaft bleiben zu? Dass es genau so kommen könnte, befürchten viele seit wenigen Tagen in Dahme. Seit der als „betriebsbedingt“ ausgesprochenen Kündigung für den letzten verbliebenen Bad-Mitarbeiter stehen die Chancen schlecht, dass die beiden Bäder in Dahme und seinem Ortsteil Wahlsdorf in diesem Jahr öffnen können.

Personalmangel quält seit Jahren

Hintergrund der Misere ist der Mangel an Bad-Personal, mit dem die Stadt seit Jahren zu kämpfen hat. Die von Amtsdirektor David Kaluza im Dezember verkündete Kündigung des letzten Mitarbeiters habe erfolgen müssen, weil ein Mitarbeiter alleine die Aufgabe nicht stemmen könne, verteidigte auch Bürgermeister Thomas Willweber (FWG/CDU) die Entscheidung aus der Verwaltung.

Doch sowohl in den Reihen der Stadtverordneten als auch der Einwohner will man das nicht einfach so hinnehmen. Der Vorschlag von Willwebers Stellvertreter Thomas März (WGDU) zur Schaffung eines Schwimmbad-Ausschusses hat es nun sogar auf die Tagesordnung der nächsten, für den 27. Januar geplanten Stadtverordneten-Versammlung geschafft. Einen ähnlichen „Ausschuss für Freiwillige Aufgaben“ gab es bis vor gut zwei Jahren schon einmal, doch wurde der nach der letzten Kommunalwahl auf Vorschlag seines damaligen Ausschussvorsitzenden wegen mangelnder Mitarbeit abgeschafft.

Unterschriften sollen Druck machen

Aus Sorge, dass es diesmal ähnlich läuft und die Bäder am Ende zu bleiben, haben Einwohner nun eine Unterschriften-Aktion gestartet. Die Listen liegen in der Apotheke und in mehreren Geschäften in der Innenstadt aus, kursieren aber auch in Elternkreisen und Vereinen, wobei die Initiatoren bis zur Übergabe der Unterschriften an den Bürgermeister mehrheitlich lieber im Hintergrund bleiben wollen.

„Wir hoffen, dass wir das in der Kommunalverfassung verankerte Quorum von fünf Prozent der Einwohner-Stimmen schaffen, denn dann müssten die Stadtverordneten eine Sondersitzung zu diesem Thema abhalten, anstatt es nur in einen Ausschuss abzuschieben“, erläutert der Grüne/B 90-Abgeordnete Rico Oppitz das Ziel der Aktion. Die Rücknahme der fristlosen Kündigung des Bad-Mitarbeiters ist die zweite Forderung.

Zu den ersten konstruktiven Vorschlägen zur Bewältigung der Krise gehört März’ Vorschlag, im europäischen Ausland nach geeigneten Fachkräften Ausschau zu halten.

Von Uwe Klemens