Dahme: Verein gegen Krebs plant Benefiz-Konzert

Dahme

Die Initiative gibt es schon länger. Jetzt wurde daraus ein Verein. Rock & Rhythmen gegen Krebs e.V. ist Anfang dieses Jahrs in Dahme gegründet worden.

Peter Losch ist der Vorsitzende, sein Bruder Rene der Stellvertreter. 14 Mitglieder zählt der Verein aktuell. Was die Ideen und Ziele sind, das hat der Vereinschef den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt während deren letzten Sitzung.

Rock & Rhythmen gegen Krebs e.V. plant mehr Veranstaltungen

Der Verein organisiert und veranstaltet verschiedene Projekte, die Geld in die Kassen spülen. Die finanziellen Mittel wurden in der Vergangenheit etwa der Kinderklinik am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus für deren Krebsstation überreicht. Mehrere Tausend Euro kamen schon durch Benefizveranstaltungen der Initiative in Dahme zusammen.

Mit der Gründung des Vereins soll das Engagement auf sichere Füße gestellt werden. Zudem sollen mehr Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Benefizveranstaltung ist Tradition. Sie findet diesmal am 5. und am 6. November dieses Jahrs in der Sport-Welt in Dahme statt. Regionale und überregionale Musiker und Künstler wollen das Publikum begeistern. Inzwischen würden Besucher und Besucherinnen aus ganz Deutschland und dem Ausland für das Benefizkonzert anreisen, wie Peter Losch sagt.

Unterstützung für Jugendarbeit, Pflegekräfte und Arbeitskreis

Auch dieses Mal soll der Erlös an die Kinder-Krebsstation in Cottbus gehen. Der Verein will jedoch auch den Arbeitskreis Tschernobyl in Dahme sowie die Jugendarbeit in der Region beispielsweise unterstützen. Auch Arbeitskräfte von Altersheimen sollen gewürdigt werden. Der Verein will 30 von ihnen am 13. August 2021 zu einer Theaterveranstaltung am Kavalierhaus in Dahme einladen.

„Die Mitarbeiter von Seniorenheimen haben viel Leid gesehen und ertragen während der vergangenen Monate“, sagt Peter Losch. „Sie zu würdigen, liegt uns am Herzen.“

Sponsoren und Mitstreiter gesucht

Neben Kultur-und Musikveranstaltungen plant der Verein auch Kindernachmittage und Buchlesungen etwa. „Unser Ziel ist es, Geld einzusammeln, um verschiedene Projekte zu unterstützen“, erklärt der Vereinschef. „Sponsoren und Mitstreiter sind herzlich willkommen.“ Michael Müller (SPD) ist begeistert vom Engagement des Vereins: „Die Idee hat Potenzial.“

Von Andreas Staindl