Dahme

„Natürlich: Der Mut zum Risiko gehörte damals mit dazu“, sagt Thomas Willweber. Genau 30 Jahre liegt seine Entscheidung zurück, sich nach dem gerade abgeschlossenen Studium der Lebensmitteltechnologie als Teilhaber einer Werbefirma selbstständig zu machen. Als heute einziger Gesellschafter der 1999 zur Willweber-GmbH hat der inzwischen 55 Jährige, der seit 23 Jahren auch ehrenamtlicher Bürgermeister seiner Heimatstadt ist, nie bereut, das Wagnis eingegangen zu sein.

Als Trio an den Start

„Angefangen haben wir am 1. September 1991 zu dritt. Jörg Schmidt und ich als Inhaber der Schmidt- und-Willweber-GbR sowie eine Mitarbeiterin mit zwei angemieteten Räumen am Töpfermarkt und einem Fahrzeug, das wir uns teilen mussten. Da meine Aufgabe vor allem die Kunden-Akquise sein sollte, habe ich mir das auch zugetraut, obwohl ich mit Werbung bis dahin nichts am Hut hatte. Mut gemacht, ja sogar beflügelt hat uns damals die allgemeine Aufbruchstimmung, die nach der Wende überall zu spüren war und mit den heutigen Verhältnissen eigentlich nichts mehr zu tun hat“, blickt der Firmen-Chef zurück.

Der erste große Auftrag, den Willweber an Land zog, war die Beschriftung der Fahrzeugflotte eines Hohenseefelder Unternehmens. Dank des Erlöses konnten im eigenen Unternehmen wichtige Investitionen getan und zwei weitere Mitarbeiter eingestellt werden. Der Tipp eines Bekannten, sich Brauereien als Werbefirma anzubieten, brachte den Durchbruch. „Auch wenn sich in der Brauerei-Landschaft seither viel gewandelt hat, machen diese Aufträge bis heute 60 bis 75 Prozent unseres Umsatzes aus“, sagt Willweber. Um Platz für Werkstätten und Lager zu bekommen, zog das Unternehmen zwei Mal um und befindet sich heute in der Jüterboger Straße, wo es, wie es sich für ein Werbeunternehmen gehört, wegen seiner auffälligen Eigenwerbung kaum zu übersehen ist.

In allen neuen Bundesländern unterwegs

1998 trennten sich die Wege der beiden Firmen-Gründer. Mit insgesamt 18 Mitarbeitern ist die Firma von Zittau bis zur Ostsee und von Magdeburg bis Frankfurt (Oder) vor allem in den neuen Bundesländern unterwegs, „wobei der Schwerpunkt eindeutig in Berlin und im Berliner Umland liegt“, sagt der Firmen-Chef. In seinem Hause entwickelte, produzierte und von seinen Mitarbeitern installierte Werbe-Mittel kennt nicht nur der Besucher des Potsdamer „Blu“ oder des VIP-Bereiches im Berliner Union-Stadion, sondern auch der Hotelgast an der Ostsee, der Tourist in den Berliner Spreebögen und der Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle.

Neben aufwendigen Fassadenelementen werden auch Markisen, Schilder und Banner gefertigt, Scheiben jeder Größe und Form mit Folie versehen und Werbedienstleistungen für Privatkunden angeboten – von der Visitenkarte bis zur Broschüre.

Dass der Betrieb Ansehen genießt, zeigt sich auch an der Zahl der Lehrstellen-Bewerber. „Derzeit lernen bei uns ein Medien-Designer und zwei Schilder- und Lichtreklame-Hersteller“, sagt Willweber. Die meisten ihrer Vorgänger sind noch immer im Unternehmen beschäftigt, die beiden dienstältesten Angestellten mittlerweile seit 27 und 28 Jahren.

Von Uwe Klemens