Dahme/Mark

Unbekannte Täter öffneten in den Dienstagmittagsstunden auf bislang nicht geklärte Weise einen Audi während der Abwesenheit des Eigentümers. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Discounters in der Luckenwalder Straße in Dahme/Mark abgestellt. Die Täter stahlen Wertsachen aus dem Auto. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt bereits. Die Polizei benötigt Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern. Kontakt bitte unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline