Dahme

Das Wetter stimmt, die Ferien- und Urlaubszeit hat begonnen und die Corona-Zahlen geben Anlass zu Optimismus, dass der Sommer 2021 ein besserer wird, als sein Vorgänger. Theaterliebhabern macht das beschauliche Kleinstädtchen Dahme ein besonderes Angebot. Mitte der Adaption „Tand Tand ist das Gebild von Menschenhand“ der Theodor-Fontane-Ballade „Die Brück’ am Ta“ geht der Theatersommer vor der Dahmer Schlossruine als neue Veranstaltungsreihe an den Start.

Im Gegensatz zu den in den Vorjahren als Einzelveranstaltung geplanten Aufführungen sind für dieses Jahr insgesamt drei Aufführungen mit den neuesten Produktionen dreier unterschiedlicher Ensembles geplant.

Hexenfluch als Auftakt

Das früher in Altes Lager ansässige, inzwischen in die Uckermark umgezogene „Theater 89“, das den Theatersommer in den Vorjahren allein bestritt und über einen großen Fankreis verfügt, wird auch diesmal mit dabei sein und eröffnet die Veranstaltungsreihe am 16. Juli um 19 Uhr mit dem genannten Fontane-Stück. Der Brandenburger Schriftsteller, Journalist und Apotheker hat im Repertoire von „Theater 89“ schon lange eine wichtigen Platz. In „Tand Tand“ treffen drei Naturkatastrophen in Form von Hexen aufeinander, die mit einem Fluch eine Eisenbahnbrücke über einem Fluss in Schottland zum Einsturz bringen, die in der Zeit der Industrialisierung unter enormen Aufwand erbaut worden war.

Am 13. August um 20 Uhr verwandelt sich der Hof vor dem geschichtsträchtigen Kavalierhaus zur Theaterkulisse. Die TheaterLoge Luckau präsentiert das Alltagsmärchen „Hanna im Glück“. Auf ihrem Weg begegnet die Heldin fragwürdigen Glückshändlern, dem Zufall, der Schicksalsgöttin Fortuna und sogar dem Glück persönlich. Wie eng dabei alle Akteure beieinander liegen, ist die Frage, der sich die Luckauer Spielleute augenzwinkernd widmen.

Country und Schlager – und dazwischen das Leben

Den Abschluss des Dahmer Theatersommers bildet am 3. September das Live-Spektakel „Country Crash“ der neuen Bühne Senftenberg, diesmal nicht vor, sondern in der Schlossruine. „Country Crash“ ist eine komödiantisch-musikalische Begegnung zwischen Country- und Schlager-Musik. Jan Schönberg und Mirko Warnatz präsentieren den von Tilo Esche erdachten Liederabend, der eine Brücke zwischen beiden Musikstilen schlagen soll. „Country und Schlager – und dazwischen das Leben“, lautet der Untertitel der Geschichte über Musik, Freundschaft, endlose Weiten und Spaß. Auch die Akteure des Festival-Finales sind in Dahme keine Unbekannten, sondern begeisterten hier bereits vor zwei Jahren ihr Publikum.

Infos und Tickets für alle Aufführungen gibt’s in der Tourist-Information (Tel. 035451/9 81 20) sowie im Heimatmuseum (Tel. 035451/493).

Von Uwe Klemens