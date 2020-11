Dahme

Die Jugendarbeit im evangelischen Kirchenkreis Zossen-Fläming hat ein neues Gesicht. Seit Anfang August arbeitet die gebürtige Potsdamerin Ruth Wiarda, die seit zwei Jahren in Jüterbog zu Hause ist, in der Region zwischen Dahme, Niederer Fläming, Baruth und Petkus als Gemeindepädagogin. Damit ist sie zuständig für die religions-pädagogische Betreuung von derzeit rund 60 Kindern und Jugendlichen, die in den dortigen Gemeinden zu Hause sind.

„Für mich kann es nichts Schöneres geben“

„Für mich kann es nichts Schöneres geben, als den Bereich, in dem ich mich selbst am meisten zu Hause fühle, zu meinem Beruf zu machen“, schwärmt die 25-Jährige, die selbst Mutter einer vierjährigen Tochter ist, über die Chance, die sich ihr mit ihrer ersten richtigen Anstellung bietet. Den Grundstein für ihr Zuhause-Gefühl in der christlichen Gemeinschaft gelegt haben nicht nur ihr Großvater Günther Schalinski, der viele Jahre in der Potsdamer Pfingstgemeinde Pfarrer war, sondern auch ihre Eltern. „Meine Mutter ist Katholikin und mein Vater in der evangelischen Gemeinde auch als Prädikant, also Laienprediger, sehr aktiv. Meinen Eltern war es immer sehr wichtig, dass wir beide Konfessionen kennen lernen und haben uns vier Kinder abwechselnd katholisch und evangelisch taufen lassen, wobei ich als älteste katholisch getauft wurde“, erzählt Wiarda mit Blick auf ihr Hineinwachsen ins Christ-Sein zurück.

Illmersdorfs Pfarrerin Lý Dang und Ruth Wiarda besprechen die nächsten Treffen der Konfirmanden-Gruppen. Quelle: Uwe Klemens

Bis heute werden in der Familie die Gottesdienste und Feste beider Konfessionen besucht. „Ab der ersten Klasse besuchte ich die evangelische Christenlehre und den katholischen Religionsunterricht, entschied mich dann aber in der siebenten Klasse für die evangelische Konfirmation und begann etwa zu der Zeit, in der Gemeinde überall dort zu helfen, wo ich gebraucht wurde“, erzählt Wiarda. Nicht nur nach Festen die Teller weg zu räumen und die Kirche zu putzen gehörte ab da zu ihren Aufgaben. „Mit 13 hab ich meine ersten Gottesdienste vorbereitet, weil gerade kein Pfarrer da war und zusammen mit meiner Schwester die Junge Gemeinde wiederbelebt, später dann auch als Teamer christliche Inhalte an Gleichaltrige weitergegeben und Gesprächskreise geleitet“, beschreibt die junge Frau, die bereits mit 18 bereits in den Gemeindekirchenrat gewählt wurde, woher ihr Selbstvertrauen und ihre Fähigkeit zum Vermitteln kommen.

Mittendrin fühlt sich’s am besten an

Den Berufswunsch Pfarrerin hängte Ruth Wiarda nach fünf Semestern Theologie an den Nagel und wechselte zur Religions-Pädagogik, wo sie derzeit im siebenten Semester ist und gerade an ihrer Masterarbeit schreibt. „In der vergleichsweise ruhigen Auszeit nach der Geburt meiner Tochter wurde mir klar, dass Theologie zwar sehr spannend, mir aber zu trocken ist und ich mich mittendrin in den praktischen Dingen des Gemeindelebens viel wohler fühle. Und Pfarrerin werden könnte ich später immer noch“, erläutert sie ihren Schritt.

Als ihr Ehemann Tileman in Jüterbog zum Pfarrer berufen wurde, zog die Familie, die vorher in Motzen lebte, um. Beide wollen nicht in der selben Gemeinde arbeiten, lautet die familiäre Übereinkunft, so dass die Ausschreibung der Religionspädagogik-Stelle in der Nachbarregion ein Glücksfall war.

„Der Bedarf an gemeinde-pädagogischer Begleitung ist derzeit wegen der Coronakrise sehr hoch, denn vieles, zum Beispiel auch fast alle Konfirmationen, ist ausgefallen und das Zusammenkommen der Gruppen ist sehr erschwert“, lautet Wiardas Rückblick auf die ersten Wochen.

Der Wiederaufbau einer Jungen Gemeinde in Dahme, sowie der Aufbau von Kindergruppen in Baruth und Petkus werden im kommenden Jahr zu den Herausforderungen gehören. Ihre ansteckende Begeisterungs-Fähigkeit und ihre Fröhlichkeit werden ihr dabei eine gute Stütze sein.

