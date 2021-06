Dahme/Niederer Fläming

Taufengel sind in den Dorfkirchen des Flämings häufig, aber längst nicht überall zu finden. „Eigentlich sind sie eine Erfindung aus dem Barock“, weiß Christina Kampf, die seit Jahresbeginn im Bereich Dahme/Niederer Fläming als Gemeindediakonin arbeitet und zu den Initiatoren der Veranstaltung „Taufengel wünschen sich Besuch“ gehört.

Am 24. Juni, dem überlieferten Geburtsdatum des Heiligen Johannes, der deshalb Johannistag heißt, werden in der Zeit von 17 bis 20 Uhr die Türen von acht Gotteshäusern geöffnet sein, damit die Besucher den handgeschnitzten und bemalten, geheimnisvoll von der Decke herabschwebenden Wesen begegnen können.

Vorträge, Führungen oder Stille

Der Besucher kann selbst entscheiden, ob er an einer Führung teilnehmen möchte, die es zeitversetzt um 17 Uhr in Kossin und Niebendorf, um 18 Uhr in Liedekahle, Ließen und Werbig, um 19 Uhr in Lichterfelde und Waltersdorf geben wird, ob er um 19.30 Uhr in Görsdorf einem Vortrag über die Geschichte des dort gestohlenen Taufengels lauschen möchte oder sich in den Zeiten davor und danach in aller Stille den Taufengeln nähern möchte.

„Denn Er hat dem Engel befohlen über dich zu hüten auf all deinen Wegen“ zitiert Kampf den aus ihrer Sicht wohl beliebtesten Taufspruch, der die Bedeutung der Engel und der christlichen Taufe auf den Punkt bringt: „Die Taufe beschenkt uns mit dem Wissen, Teil der großen Gemeinschaft zu sein, die einen trägt, in die man sich aber auch mit dem, was man kann, einbringen kann.“

Von Uwe Klemens